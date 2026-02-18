Jürgen Kopfsguter und der SV Kressbronn gehen ab sofort getrennte Wege

Reinhard Bergmann (links im Bild) folgt auf Jürgen Kopfsguter – Foto: SV Kressbronn

Kurz vor dem Start in die Rückrunde der Landesliga, Staffel 4, hat sich der SV Kressbronn überraschend von Trainer Jürgen Kopfsguter getrennt. Dies vermeldete der SVK am heutigen Mittwoch auf FuPa. Es wollen sich weder der Verein noch der Coach ausführlicher zu den Hintergründen äußern. Die Trennung kommt in einer sportlich angespannten Situation: Mit nur acht Punkten aus 16 Spielen steht Kressbronn auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Kopfsguter hatte die Mannschaft erst zu Beginn dieser Saison übernommen, seine Bilanz sind zwei Siege, zwei Unentschieden und zwölf Niederlagen. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Folge. Der letzte Sieg datiert von Ende Oktober 2025, als der Tabellenletzte FV Bad Schussenried bezwungen wurde. Im Gespräch mit FuPa hatte Kopfsguter vor wenigen Wochen eingeräumt, dass man über alle Mannschaftsteile hinweg nicht konstant gute Leistungen über einen längeren Zeitpunkt gezeigt hätte. Zudem hätten viele Verletzungen Qualität gekostet. Gleichzeitig formulierte er damals noch das Ziel, mit der Mannschaft topfit in die Rückrunde zu gehen um den Anschluss an die Relegationsplätze zu schaffen.

Bis auf Weiteres übernimmt nun Co-Trainer Reinhard Bergmann die sportliche Verantwortung als Trainer. Bergmann ist seit der Saison 2021/22 beim SV Kressbronn tätig und musste im vergangenen Sommer seine aktive Laufbahn aufgrund einer schweren Verletzung beenden. Seine Aufgabe ist nun die Mannschaft zu stabilisieren und auf die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf vorbereiten.