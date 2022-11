Jürgen Hülder nicht mehr Trainer des VfL Alfter Landesliga, Staffel 1: Nach nur zwölf Spieltagen und einem eigentlich recht gelungen Saisonstart trennen sich die Wege von Trainer Jürgen Hülder und dem VfL Alfter schon wieder.

Es war eine Beziehung, die wohl nicht funktionieren sollte - gerade einmal etwas mehr als drei Monate war Jürgen Hülder bei Mittelrheinliga-Absteiger VfL Alfter im Amt. Jetzt steht der Verein vorerst wieder ohne Trainer, Hülder vorerst ohne Traineramt da. Nach der Niederlage am Sonntag gegen die SV Deutz 05, gab der Verein am Montag die Trennung bekannt.

Dabei lief der Saisonstart gar nicht schlecht. 20 Punkte aus zwölf Spielen, zwar ist der VfL damit aktuell weit vom Wiederaufstieg entfernt, steht aber beispielsweise besser da, als Mit-Absteiger SV Deutz 05. Dazu gab es unter anderem Siege gegen starke Gegner, wie die SpVg Porz oder den SSV Merten und einen vierten Platz im durchaus gut besetzten Bonner Kreispokal.

Vielschichtige Gründe

Die Gründe für die Trennung, die laut dem VfL einvernehmlich vonstattenging, dürften also weniger im Bereich der Ergebnisse liegen, sondern eher andere Bereiche betreffen. "Vieles lief nicht so zusammen, wie man es sich vorgestellt hatte. Viele Dinge kamen zusammen und die Entwicklung war nicht vielversprechend", schreibt der VfL auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken.

Hülder hatte das Amt nach dem dramatischen Abstieg von Bogdan Komorowski übernommen, der jetzt bei der Reserve von Fortuna Köln an der Seitenlinie steht. Davor hatte der 52-Jährige den SV Eintracht Windhagen in der Rheinlandliga trainiert. Zuvor war Hülder aber auch schon am Mittelrhein in der Landesliga beim TuS Oberpleis und dem TuS Mondorf als Trainer aktiv.

Statement der sportlichen Leitung