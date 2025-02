Jürgen-Grabowski-Turnier vereint Wiesbadener AH-Cracks

Dieter Seidelmann coacht Torhüter des SV Frauenstein

„Erlebnis geht vor Ergebnis“ – konnte getrost als das Motto des als eines der größten geltenden hessischen AH-Fußballturniere betrachtet werden. Das stellten auch alle von dieser Redaktion in ihren Spielpausen befragten Routiniers ganz klar heraus. Für die Frauensteiner lief auch der 65 Jahre alte Dieter „Toni“ Seidelmann auf, der aktuell als Torwarttrainer der ersten und zweiten Aktivenmannschaft der Kicker von der Bodenwaage agiert. „Die Organisation hier ist toll“, lobt er, dessen lockige Mähne durchaus an den von ihm sehr geschätzten Ex-Nationaltorhüter Harald Anton „Toni“ Schuhmacher (1. FC Köln) aus den 70er und 80er Jahren erinnert, das bewährte große Team des Ausrichters um Clubchef Thomas Kohl und seinen Stellvertreter Michael Fritzsche. . „Den Reiz des Turniers macht ganz klar aus, dass man hier sehr viele Leute trifft, denen man nur noch selten auf dem Sportplatz begegnet“, freut sich Seidelmann. Zur aktuell im Nachbarkreis Rheingau-Taunus kontrovers diskutierten so genannten Zehn-Minuten-Zeitstrafe, die in den HFV-Ligen unterhalb der Gruppenligen zum Einsatz kommt, hat der Routinier folgende Meinung: „Ich bin weder dafür noch dagegen, aber sie sollte für alle Ligen einheitlich angewendet werden oder nicht.“