Biebricher Strahlemänner: Heinz-Jürgen Hauzel, Jürgen Dindorf und Hartmut Steindorf (v.l.n.r.) bei der Ehrung im Wiesbadener Rathaus. – Foto: KFA/Uook Kim

Jürgen Dindorf: Biebricher Bub und stiller Schaffer 70-Jähriger ist in vielen Funktionen bei den 02ern eingebunden und nun geehrt worden

Wiesbaden. Am Rande der Kreispokalauslosung im Wiesbadener Rathaus wurden auch einige Vereinsvertreter für ihr Engagement im Jugendbereich geehrt. Sie stehen beispielhaft für die vielen Ehrenamtlichen, ohne die Jugendfußball in Wiesbaden nicht möglich wäre. Einer von ihnen ist Jürgen Dindorf. Die Laudatio zu Jürgen Dindorf hat uns der Kreisfußballausschuss zukommen lassen, ihr könnt sie hier nachlesen:

"Bereits die in der Überschrift genannten Attribute umschreiben ein wenig den Menschen und Ehrenamtler Jürgen Dindorf. Vor 70 Jahren in Biebrich auf die Welt gekommen und seit jeher dort tief verwurzelt kann er sich mit Fug und Recht als „echten Biebricher Bub“ bezeichnen. Noch zu Jürgen Grabowskis Biebricher Zeiten war Jürgen Dindorf regelmässiger Zaungast am traditionsreichen Dyckerhoff-Sportfeld. Unter anderem das persönliche Gespräch mit dem damaligen wie heutigen (und das ununterbrochen!) Jugendleiter Hartmut Steindorf sorgte Anfang der 1980er-Jahre dafür, das Jürgen Dindorf beim Biebricher FV Anker warf und blieb.

Ein Glücksfall für den Verein Dies sollte sich als Glücksfall für den Verein herausstellen. Circa zehn Jahre lang war er Trainer und Betreuer der verschiedensten Jugendmannschaften. Selbstredend ging diese Tätigkeit deutlich über den eigentlichen Rahmen hinaus, ist sich der Biebricher FV doch seit jeher auch seiner sozialen Verantwortung für den vielfältigen Wiesbadener Stadtteil bewusst.