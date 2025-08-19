Jürgen Dindorf: Biebricher Bub und stiller Schaffer

Wiesbaden. Am Rande der Kreispokalauslosung im Wiesbadener Rathaus wurden auch einige Vereinsvertreter für ihr Engagement im Jugendbereich geehrt. Sie stehen beispielhaft für die vielen Ehrenamtlichen, ohne die Jugendfußball in Wiesbaden nicht möglich wäre. Einer von ihnen ist Jürgen Dindorf. Die Laudatio zu Jürgen Dindorf hat uns der Kreisfußballausschuss zukommen lassen, ihr könnt sie hier nachlesen:
"Bereits die in der Überschrift genannten Attribute umschreiben ein wenig den Menschen und Ehrenamtler Jürgen Dindorf. Vor 70 Jahren in Biebrich auf die Welt gekommen und seit jeher dort tief verwurzelt kann er sich mit Fug und Recht als „echten Biebricher Bub“ bezeichnen.
Noch zu Jürgen Grabowskis Biebricher Zeiten war Jürgen Dindorf regelmässiger Zaungast am traditionsreichen Dyckerhoff-Sportfeld. Unter anderem das persönliche Gespräch mit dem damaligen wie heutigen (und das ununterbrochen!) Jugendleiter Hartmut Steindorf sorgte Anfang der 1980er-Jahre dafür, das Jürgen Dindorf beim Biebricher FV Anker warf und blieb.
Ein Glücksfall für den Verein
Dies sollte sich als Glücksfall für den Verein herausstellen. Circa zehn Jahre lang war er Trainer und Betreuer der verschiedensten Jugendmannschaften. Selbstredend ging diese Tätigkeit deutlich über den eigentlichen Rahmen hinaus, ist sich der Biebricher FV doch seit jeher auch seiner sozialen Verantwortung für den vielfältigen Wiesbadener Stadtteil bewusst.
Auch die mit Hartmut Steindorf gemeinsam organisierten, unzähligen internationalen Jugendturniere gehörten zu Jürgen Dindorfs Aufgaben.
Dass ihm seit Ende der 1980er Jahre die stellvertretende Jugendleitung obliegt, ist ein weiterer deutlicher Beleg für Kontinuität und Heimatgefühl. Ab 1994 kam auch noch die Schriftführertätigkeit und Mitgliedschaft im Gesamtvorstand des Biebricher FV 1902 hinzu.
Es sagt viel über den Menschen Jürgen Dindorf aus, das er bei all diese Tätigkeiten nicht nach Applaus oder Öffentlichkeit sucht, sondern Verantwortung übernimmt ohne Aufhebens darum zu machen.
Ehrenamtler aus Überzeugung
Warum aber macht man nun das Ganze eigentlich? „Teil einer Gemeinschaft zu sein, die Herausforderungen der verschiedenartigen Aufgaben, der Reiz ständig neuer Bekanntschaften“ ist nach wie vor der Antrieb für den Ehrenamtler aus Überzeugung.
So ist es auch kein Zufall, das Jürgen Dindorf Erfolge nicht in Punkten und Toren misst, sondern in der Beständigkeit des Vorstandes und der Jugendabteilung.
Mehr als zu gönnen ist ihm daher, das der ledige Ur-Biebricher neben dem Fußball noch Zeit für seine Hobbys Urlaub und „gutes Essen“ findet.
Dem Kreisfußballausschuss Wiesbaden sind die Verdienste Jürgen Dindorfs um den Wiesbadener Jugendfußball mehr als bewusst und spricht ihm mit der Verleihung der DFB-Uhr für besonderes ehrenamtliches Engagement Dank und Anerkennung aus.
Nicht unerwähnt bleiben soll auch der explizite Dank des Kreisjugendausschusses Wiesbaden, ist doch Jürgen Dindorf dort als verlässlicher Ansprechpartner äußerst geschätzt.