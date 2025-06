Jürgen Andres wird neuer Trainer beim SC Mengen

Zuletzt war Andres in der Bezirksliga bei den Sportfreunden Schliengen tätig und bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen Fußball mit. Zuvor stand er zwei Jahre beim aktuellen Ligakonkurrenten VfR Pfaffenweiler an der Seitenlinie, den er in der Saison 2022/2023 zur Vizemeisterschaft in der Kreisliga B führte.

Unterstützt wird der neue Coach von Hendrik Willm, der dem SC Mengen weiterhin als spielender Co-Trainer zur Verfügung steht. Mit seiner Erfahrung wird er auf und neben dem Platz wichtige Impulse setzen.