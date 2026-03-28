Jüngster Eindruck: SSV Berghausen trotzt dem Druck Nach zuvor hohen Niederlagen gelang dem SSV Berghausen ein Befreiungsschlag, aber die Situation im Keller der Bezirksliga ist vor dem Duell bei Germania Wuppertal weiter prekär. Was die Krux ist und was Hoffnung macht. von RP / Tobias Brücker · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der SSV Berghausen muss weiterhin punkten – Foto: wilhelm gundlach

Über Bezirksligist SSV Berghausen scheint momentan nicht unbedingt die Sonne. Die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich steht mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz in der Tabelle auf einem Abstiegsrang, und das rettende Ufer ist bereits vier Zähler entfernt. Doch in den kommenden Wochen, und der damit entscheidenden Phase der Saison, haben die Berghausener ihr sportliches Schicksal in den eigenen Händen. Es liegt also an ihnen, die Windmaschine anzuwerfen und die grauen Wolken zu vertreiben. Anfangen muss der SSV damit bestenfalls im Spiel bei Kellerkind Germania Wuppertal am Sonntag (15 Uhr, Sportanlage Am Freudenberg).

Die Hausherren haben sich in den vergangenen Partien dank guter Leistungen und den passenden Ergebnissen aus der roten Zone heraus gespielt. Zwar betont Dietrich im Vorfeld des Aufeinandertreffens, dass ein Sieg seiner Elf ebenso wenig die Rettung wie eine Niederlage den Abstieg bedeuten würde, dennoch lässt er keine Zweifel an der Wichtigkeit des anstehenden Duells. Denn der Übungsleiter betont: „Es ist enorm wichtig. Das kann man auch nicht kleinreden. Wir müssen da punkten.“ Schließlich weiß er genau, dass mit jedem absolvierten Spieltag weniger Zeit und Möglichkeit für die angestrebte Rettung verbleibt. Der Einsatzwille wird entscheidend sein Daher gilt es für den SSV, jede sich bietende Gelegenheit gegen einen direkten Konkurrenten zu nutzen. Dietrich glaubt an ein typisches Spiel im Abstiegskampf, in dem gerade der Einsatzwille einen nicht kleinen Anteil am Erfolg haben wird. Defensiv muss seine Elf demnach weiter gut stehen. Dank einer herausragenden Saison von Tobias Schöning, der aus der eigenen A-Jugend zum Team stieß, hat sich der Verbund laut Dietrich stabilisiert: „Er hat sich direkt in die Elf gespielt.“ Zudem wird es auf eine effektive Chancenverwertung der Berghausener ankommen. Ausgerechnet hierbei stellt der Trainer fest: „Das ist momentan eine Krux bei uns.“