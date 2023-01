Jüngersdorf-Frauen hoffen auf Aufwind nach Hallencup-Triumph Frauen des Mittelrheinligisten gewinnen den Sparkassen-Hallencup zum ersten Mal und bescheren ihrem Trainer einen traumhaften Einstand ++ Beste Spielerin des Turniers stellt Jüngersdorf ebenfalls

Am Samstag gewann der TuS zum ersten Mal den top besetzten Sparkassen-Hallencup. Ausschlaggebend war am Ende ein 3:2-Finalerfolg über Alemannia Aachen. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Erst mussten wir uns reinkämpfen ins Turnier, danach spielten wir auch immer besser Fußball“, sagte der glückliche Ohrem zu FuPa. Natürlich hoffen die in der Liga mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Platz rangierenden und damit abstiegsgefährdeten Jüngersdorfer Mädels darauf, dass ihnen der überraschende Hallencup-Triumph Aufwind für die Rückrunde in der Meisterschaft beschert.



Zur besten Spielerin des Turniers wurde mit Susanne Franken (Foto oben) ebenfalls eine Jüngersdorferin gekürt. Jana Küppers von Alemannia Aachen erhielt die Auszeichnung „Beste Torfrau“, Miriam Senft von Viktoria Waldenrath/Straeten schoss die meisten Turniertore.



Alle Ergebnisse zum Sparkassen-Hallencup der Frauen findet ihr hier auf FuPa.