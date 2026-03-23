Jüchens schöne Heimserie ist dahin

Herausragend bei den Gästen war Rinor Rexha, der in der 79. Minute für Guiliano Zimmerling gekommen war. Er war es, der nach einem Ratinger Angriff über die rechte Seite im Strafraum einen Fuß in die Hereingabe hielt und den Ball aufs Tor brachte. Dort sah es zunächst so aus, als hätte VfL-Keeper Maurice Bender den Schuss entschärft, doch irgendwie fand er doch noch den Weg ins Tor zum Ausgleich. Das daraus resultierende positive Gefühl nutzten die Gäste zwar, um den Druck zu erhöhen, doch als dann die Nachspielzeit lief, sah es so aus, als hätten die Jüchener alles im Griff und könnten zumindest einen Punkt und ihre Heimserie verteidigen.

Aber dann kam die fatale 94. Minute, in der Linksverteidiger Justin Francis einen harmlosen Ratinger Pass so abschirmen wollte, dass er ins Toraus geht. Doch in der Folge spitzelte ihm ein Gegenspieler den Ball weg, legte ihn zurück auf eben jenen Rinor Rexha, der das Spielgerät schließlich vom rechten Strafraumeck mit links kunstvoll zum Siegtreffer in den Jüchener Kasten zirkelte. Während der Jubel bei den Gästen keine Grenzen kannte, schauten sich die Jüchener nur verdutzt an und brachten danach in der kurzen Zeit bis zum Abpfiff auch nichts mehr zustande.

„Eigentlich hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Aber am Ende stellen wir uns an wie eine Schülermannschaft und sind eben nicht clever genug“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der zwar eingestand, dass seine Mannschaft in der ersten Spielhälfte nicht mit so viel Power in die Partie gegangen sei wie angedacht, doch insbesondere die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel stimmte ihn versöhnlich. „Vom Einsatz her kann ich den Jungs da keinen Vorwurf machen, das fand ich super.“ Dennoch steht aus den jüngsten vier Partien nur ein Punkt zu Buche, so dass die Konkurrenz von hinten Druck macht. Umso wichtiger wäre es, nächsten Freitag beim Mitaufsteiger BW Dingden mal wieder zu gewinnen.

Info: VfL Jüchen/Garzweiler - Ratingen 04/19 1:2 (0:0)

Jüchen: Bender - Francis, Hintzen, Inoue (74. Bügler, 86. Hahn), Schumacher, Zajaczkowski, Heubach, Gelber (72. Koronkiewicz), Wilms, Tekadiomona (80. Lippold), Friebe (90. Matz)

Ratingen: Gomoluch - Gusic, Zimmerling (79. Rexha), Sabanci (77. Kreyer), Yildiz (77. Hammoud), Henrichs, Deljkovic, Asare, Silberbach, Demircan (79. Touloupis), Zhushi

Tore: 1:0 Inoue (68.), 1:1 Rexha (83.), 1:2 Rexha (90.+4)

Schiedsrichter: Emircan Kandemir

Zuschauer: 300