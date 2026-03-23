Jüchens schöne Heimserie ist dahin

Es war der 1. Mai 2024 in der ersten Saison nach der Rückkehr in die Landesliga. Vor knapp zwei Jahren unterlag der VfL Jüchen-Garzweiler auf seiner Anlage an der Stadionstraße mit 1:2 dem FC Remscheid. Danach begann er eine fast schon unheimliche Heimserie, die auch großen Anteil daran hatte, dass er im vergangenen Jahr erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Oberliga schaffte und dort auch bislang eine sehr ordentliche Rolle spielt. Doch mit der Herrlichkeit von ungeschlagenen Partien auf dem heimischen Naturrasen ist es seit Freitagabend vorbei, denn gegen den Tabellenführer Ratingen 04/19 setzte es eine 1:2 (0:0)-Niederlage. Bitter für die Jüchener: Sie hätten aufgrund einer starken zweiten Hälfte mehr verdient gehabt.
„Nach den Spielen der letzten Wochen waren wir irgendwann dran. Dass die Serie nun gerissen ist, ist aber dennoch schade, zumal es sich auch ein bisschen unfair anfühlt“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger kurz nach der Partie, als er noch unter dem Eindruck der für seine Truppe extrem unglücklich verlaufenen Schlussphase stand. Lange lagen die Jüchener nämlich nach einer zwar intensiven, aber weitgehend ereignislosen ersten Spielhälfte dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause mit 1:0 auf der Siegerstraße, doch dann waren es in der Entstehung zwei überaus schmerzliche Gegentreffer, die noch die Wende zugunsten der Gäste brachten.
Wobei die nach drei Unentschieden in Folge keineswegs mit überbordendem Selbstvertrauen angereisten Ratinger nach dem 0:1-Rückstand durch den Japaner Yuta Inoue (68.) und dem gerade noch so verhinderten 0:2 nach einem schönen Schnittstellenpass auf Nils Friebe eine Qualität zeigten, die sicher auch einen großen Anteil daran hat, dass sie sich in dieser Saison bislang ganz vorne im Tableau behaupten können. Während sie mit ihren vier Einwechslungen noch mal für Schwung sorgen konnten, was für die Kaderbreite spricht, blieben die Neuen aufseiten der Gastgeber ziemlich blass und damit ohne großen Einfluss auf das Spielgeschehen.
Herausragend bei den Gästen war Rinor Rexha, der in der 79. Minute für Guiliano Zimmerling gekommen war. Er war es, der nach einem Ratinger Angriff über die rechte Seite im Strafraum einen Fuß in die Hereingabe hielt und den Ball aufs Tor brachte. Dort sah es zunächst so aus, als hätte VfL-Keeper Maurice Bender den Schuss entschärft, doch irgendwie fand er doch noch den Weg ins Tor zum Ausgleich. Das daraus resultierende positive Gefühl nutzten die Gäste zwar, um den Druck zu erhöhen, doch als dann die Nachspielzeit lief, sah es so aus, als hätten die Jüchener alles im Griff und könnten zumindest einen Punkt und ihre Heimserie verteidigen.
Aber dann kam die fatale 94. Minute, in der Linksverteidiger Justin Francis einen harmlosen Ratinger Pass so abschirmen wollte, dass er ins Toraus geht. Doch in der Folge spitzelte ihm ein Gegenspieler den Ball weg, legte ihn zurück auf eben jenen Rinor Rexha, der das Spielgerät schließlich vom rechten Strafraumeck mit links kunstvoll zum Siegtreffer in den Jüchener Kasten zirkelte. Während der Jubel bei den Gästen keine Grenzen kannte, schauten sich die Jüchener nur verdutzt an und brachten danach in der kurzen Zeit bis zum Abpfiff auch nichts mehr zustande.
„Eigentlich hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Aber am Ende stellen wir uns an wie eine Schülermannschaft und sind eben nicht clever genug“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der zwar eingestand, dass seine Mannschaft in der ersten Spielhälfte nicht mit so viel Power in die Partie gegangen sei wie angedacht, doch insbesondere die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel stimmte ihn versöhnlich. „Vom Einsatz her kann ich den Jungs da keinen Vorwurf machen, das fand ich super.“ Dennoch steht aus den jüngsten vier Partien nur ein Punkt zu Buche, so dass die Konkurrenz von hinten Druck macht. Umso wichtiger wäre es, nächsten Freitag beim Mitaufsteiger BW Dingden mal wieder zu gewinnen.
Jüchen: Bender - Francis, Hintzen, Inoue (74. Bügler, 86. Hahn), Schumacher, Zajaczkowski, Heubach, Gelber (72. Koronkiewicz), Wilms, Tekadiomona (80. Lippold), Friebe (90. Matz)
Ratingen: Gomoluch - Gusic, Zimmerling (79. Rexha), Sabanci (77. Kreyer), Yildiz (77. Hammoud), Henrichs, Deljkovic, Asare, Silberbach, Demircan (79. Touloupis), Zhushi
Tore: 1:0 Inoue (68.), 1:1 Rexha (83.), 1:2 Rexha (90.+4)
Schiedsrichter: Emircan Kandemir
Zuschauer: 300