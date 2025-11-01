Jüchens Fußballer finden einfach das Tor nicht mehr

„Ich fordere sie nicht dazu auf, sich fallenzulassen, aber wir kriegen auch keine Freistöße und haben erst ein Tor per Elfmeter erzielt. Zum Vergleich: Ratingen hat schon sieben Strafstöße bekommen und davon sechs verwandelt.“ Auf dem Trainingsplan stand darum zuletzt immer wieder die Entscheidungsfindung vor dem gegnerischen Tor. „Die Jungs wollen immer diese Überdinger machen und vergessen dabei den besser postierten Nebenmann“, kritisiert Klinger, hat die Hoffnung auf Besserung aber selbstverständlich noch nicht aufgegeben: „Auch wenn die Möglichkeiten in der höchsten Amateurklasse natürlich eingeschränkt sind, man kann das trainieren.“

Im krassen Gegensatz dazu steht die Arbeit der Mannschaft in der Defensive. Erst acht kassierte Tore sind einsame Spitze, kein anderes Team in der Liga kann einen einstelligen Wert vorweisen. Selbst das Spitzenduo Ratingen (16) und Schonnebeck (14) ist weit weg. Das zeigt, was in Jüchen möglich wäre.

Der SC St. Tönis, am Sonntag ab 15 Uhr zu Gast an der Stadionstraße, steht bei 20 Gegentreffern, hat selbst allerdings schon 25 Mal eingenetzt. Den Kontrahenten, mit nur drei Zählern weniger als der VfL auf dem ungemütlichen 14. Rang, vermag Klinger nur schwer einzuschätzen. „Das ist eine Wundertüte.“ HSG erwartet enges Spiel

Eine sehr genaue Vorstellungen hat dagegen Neumann vom Mitaufsteiger DJK Adler Frintrop, der sich am Sonntag (14.30 Uhr) auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße vorstellt. „Eine Mannschaft, die gerne auf ein schnelles Umschaltspiel setzt. Da müssen wir an unser A-Game ran, wie man im American Football sagen würde.“