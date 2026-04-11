Jüchen/Garzweiler will in Kleve die 40 Punkte vollmachen

Jüchen will am Sieg gegen Schonnebeck anknüpfen – Foto: Hubert Wilschrey

Osterurlaub am Mittelmeer (Mallorca, Andalusien), auf den Kanaren oder an Nord- und Ostsee – für Daniel Klinger keine Option. Der Trainer des Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler machte stattdessen ganz in Fußball: Am Gründonnerstag beendete er mit dem Neuling gegen Schonnebeck (1:0) die Negativserie von fünf sieglosen Spielen. Dazu hilft er seinem Spezi Daniel Beine noch bis Samstag bei dessen „Soccer-Camp“ für Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Und natürlich bereitete er das Team des VfL Viktoria auf das Gastspiel am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) beim in den Abstiegskampf verstrickten 1. FC Kleve vor.

40-Punkte-Marke ist das Ziel

In der Eroglu-Arena könnte der Aufsteiger den, so Klinger, „brutal wichtigen“ Heimsieg gegen Schonnebeck vergolden. „Wenn wir am Sonntag den Dreier ziehen – und da haben wir Bock drauf –, hätten wir 40 Punkte.“ Diese fast magische Zahl hatte der Coach seit Monaten als Ziel ausgegeben, steht sie für ihn doch für den sicheren Klassenverbleib. Als schon vorab in Stein gemeißelt sieht Klinger den Sieg beim 1. FC Kleve, der nach lediglich vier Punkten aus neun Rückrundenspielen auf den letzten Platz abgerutscht ist, freilich nicht. „Das ist für den mit gestandenen Oberliga-Spielern besetzten Gegner die letzte Chance im Abstiegskampf.“ Für ihn kommt es in erster Linie auf drei Dinge an: „Mentalität, Einstellung und Emotion. Wir müssen genauso auftreten wie in der zweiten Hälfte gegen Schonnebeck.“

Sollte das am Sonntag klappen mit den drei Punkten, sei das allerdings nicht das Signal, sich entspannt zurückzulehnen, stellt er klar: „Wir wollen bester Aufsteiger werden und legen darum auch in die nächsten Spiele alles rein.“