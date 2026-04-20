Jüchen/Garzweiler kassiert die nächste Heimniederlage

Wobei der Spielverlauf den Gästen auch in die Karten spielte. Schon kurz nach dem Anpfiff schauten die Gastgeber dumm aus der Wäsche, als ein abgefälschter Schuss von Florian Berisha zunächst so aussah, als würde er am Tor vorbeigehen, dann aber doch zum 0:1 knapp neben dem Pfosten einschlug. Als dieser Schock einigermaßen überwunden war, agierten die Hausherren auf Augenhöhe. Doch kurz vor der Pause gab es dann den nächsten Rückschlag. Justin Francis musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Feld. „Langsam wird es personell eng“, sagte Daniel Klinger auch vor dem Hintergrund, dass sich Ex-Profi Tim Heubach schwer verletzt hatte und diese Saison nicht mehr spielen wird. Zudem kassierte Tim Hintzen im weiteren Verlauf der Partie seine 15. Gelbe Karte und wird beim nächsten Spiel in St. Tönis nicht zur Verfügung stehen.