Jüchener stehen vor maximalem Härtetest beim VfB Hilden

Der VfL Jüchen kann wieder auf Tim Heubach bauen. – Foto: Yannis Dreimann

Nach der Hinrunde stand der VfL Jüchen-Garzweiler als Aufsteiger mit 25 Punkten auf einem starken sechsten Platz in der Oberliga. Nach fünf Spielen der Rückrunde ist es mit acht Punkten wieder Platz sechs. Das macht in der Gesamtrechnung 33 Zähler und Rang sieben. Eine Bilanz, auf die so mancher Konkurrent neidisch blicken dürfte, doch ausgelassene Stimmung herrscht aktuell nicht an der Stadionstraße. Zumal am Freitagabend (19.30 Uhr) auch noch die maximal schwere Auswärtsaufgabe beim Tabellenzweiten VfB Hilden auf dem Programm steht.

„Wir haben jetzt ein paar Spiele nicht gewonnen und im Training am Dienstag ist es auch nicht besonders gut gelaufen“, erklärt VfL-Coach Daniel Klinger und ergänzt: „Wir haben echt schon viele Spiele in den Knochen, gehen gerade vielleicht ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Zudem haben wir nicht mehr die jüngste Mannschaft, das merkt man.“ Wobei der letzte Sieg eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Am 21. Februar gab es daheim den 2:0-Heimerfolg daheim gegen die Holzheimer SG, dann folgten das bittere 2:4 bei der DJK Adler Frintrop und das 1:1 vorigen Freitag daheim gegen den 1. FC Monheim.

Hinspiel verlief erfolgreich

Was die Wahrnehmung vielleicht ein wenig verfälscht, ist der vor der Frintrop-Partie geäußerte Wunsch, möglichst schnell die magische 40-Punkte-Marke zu knacken, was in der Regel den sicheren Klassenverbleib bedeutet. Und in dieser Hinsicht ist es seitdem mit nur einem weiteren Punkt nun mal nicht so richtig vorangegangen. Umso willkommener wäre da selbstredend weiteres Zählbares beim Tabellenzweiten. Dass es die Jüchener mit dem gestandenen Oberligisten aufnehmen können, haben sie schon im Hinspiel gezeigt, das sie trotz dreier Platzverweise in der zweiten Spielhälfte mit 3:2 für sich entschieden.