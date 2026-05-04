Jüchener Sorgen werden größer

Jüchen ist noch nicht gerettet. – Foto: Jens Terhardt

Nach der Leistungssteigerung und dem 0:0 beim Tabellenvierten SC St. Tönis war Trainer Daniel Klinger noch optimistisch gewesen. In den vier bevorstehenden Duellen mit in der Tabelle schlechter gestellten Mannschaften sollten die dem Aufsteiger wohl drei noch fehlenden Zähler für den Klassenerhalt eingefahren werden, am besten schon am Samstag bei den SF Baumberg. Doch schon der erste Anlauf scheiterte mit einer bitteren 0:1 (0:1)-Niederlage, die die Jüchener bei 38 Punkten verharren lässt, während sich die Baumberger bis auf ein Pünktchen angenähert haben. Nach seinem 2:0-Heimsieg gegen Monheim am Freitag ist sogar Lokalrivale Holzheim vorbeigezogen.

„Ich habe den Eindruck, dass einige meine Spieler nicht wissen, wie Ernst die Lage ist“, sagt Klinger und verweist darauf, dass seine Mannschaft beispielsweise auch den direkten Vergleich mit der DJK Adler Frintrop verloren hat, die zu den akut abstiegsbedrohten Teams gehört. Bei vier noch ausstehenden Partien könnte theoretisch auch die aktuelle Ausbeute reichen, doch das will Daniel Klinger gar nicht hören. „Ich habe keine Lust bis zum Schluss zu rechnen. Das ist nicht unser Anspruch“, betont der VfL-Coach, der auch wenig Lust darauf hat, im letzten Saisonspiel beim Aufstiegsanwärter KFC Uerdingen noch Punkte holen zu müssen.

In der vergangenen Woche hatte sogar der aktuell verletzte Kapitän und Ex-Profi Tim Heubach (38) versucht, bei seinen Teamkollegen mit einer Geschichte aus seiner ereignisreichen Karriere die Sinne zu schärfen. In diesem Zusammenhang hatte er laut Daniel Klinger davon berichtet, dass er mit den Amateuren von Borussia Mönchengladbach mal mit 40 Punkten abgestiegen war, obwohl sich die Mannschaft lange in Sicherheit gewähnt hatte. Bei allen Kameraden scheint die Botschaft nicht angekommen zu sein. „Über 90 Minuten war das einfach zu wenig. Bei manchen reicht es einfach nicht“, so Daniel Klinger. Vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis für die anstehenden Gespräche mit den Spielern, die bislang noch nicht verlängert haben, über die kommende Saison, die Sportdirektor Achim Venten in der vergangenen Woche gegenüber unserer Redaktion angekündigt hatte.

Zusätzliche Personalsorgen vor Sonsbeck-Spiel

Besonders sauer stieß Klinger auf, dass nach dem 0:1 in Baumberg kein wirkliches Aufbäumen zu spüren gewesen sei. „Uns fehlt die Klarheit. Das war offensiv viel zu viel Klein-Klein“, so Klinger. In Baumberg blieben die Jüchener bereits das vierte Mal in Folge ohne Torerfolg. Dabei hätte Yuta Inoue die Jüchener nach rund einer halben Stunde nach einem Steckpass von Sebastian Wilms in Führung bringen können, doch er scheiterte am Keeper. Kurz darauf machte es SF-Stürmer Timo Hölscher bei einer ähnlichen Situation auf der anderen Seite besser und verwandelte zur Führung der Gastgeber.

Als die Jüchener nach dem Seitenwechsel bei schwindender Zeit und ausbleibendem Erfolg immer mehr aufmachen mussten, boten sich den SF noch mehrere Chancen, ihren Vorsprung zu erhöhen, doch VfL-Keeper Maurice Bender hielt seine Farben im Spiel. Und kurz vor Schluss ergab sich tatsächlich noch mal eine Freistoßchance aus guter Position auf den Ausgleich, doch auch die blieb ungenutzt. Und was die Laune noch weiter trübte im Jüchener Lager: In der Nachspielzeit holte sich Paul Gelber noch Gelb-Rot ab, so dass er im wichtigen Heimspiel gegen Sonsbeck fehlt. Ebenso wie die dann wegen zu vieler Gelber Karten gesperrten Sebastian Wilms und Tim Kosmala-Mones. Zudem bereitet Nils Friebe Sorgen, der gegen Baumberg schon in Hälfte eins verletzt vom Feld musste.