Jüchener patzen bei der Holzheimer SG

Nach dem Gala-Auftritt am Sonntag im Spitzenspiel gegen den FC Kosova mussten die Landesliga-Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler am Mittwochabend einen heftigen Dämpfer im Titelrennen hinnehmen. Im Kreisduell bei der Holzheimer SG kassierten sie eine ganz bittere 1:2 (1:1)-Niederlage, nach der sie nun wieder punktgleich mit dem FC Kosova auf Platz zwei stehen. Die Düsseldorfer konnten in ihrem Parallelspiel beim DV Solingen (0:0) auch nicht voll überzeugen.

Was den Patzer für die Jüchener besonders bitter macht, ist sein Zustandekommen. Denn eigentlich lief alles auf ein Unentschieden hinaus, das im Nachhinein gereicht hätte, um auf Platz eins zu bleiben. Doch in der Nachspielzeit raffte sich Holzheims Abdelkarim Afkir nach einer extrem anstrengenden Partie noch mal auf, sah den freien Raum vor sich und trieb den Ball auf dem vom Dauerregen durchnässten Kunstrasen in Richtung VfL-Strafraum.

Danach begann eine Jubelarie der Holzheimer, die nach dem Schlusspfiff lautstark in der Kabine ihre Fortsetzung fand. Was den Erfolg so besonders machte, war der Umstand, dass die Gastgeber mit dem letzten Aufgebot angetreten waren. Lediglich zwei einsatzfähige Akteure saßen auf der Bank. Von Beginn warfen sie eine große mannschaftliche Geschlossenheit in die Waagschale und machten den optisch überlegenen Jüchenern das Leben so schwer es ging. Die 1:0-Führung (37.) der Gäste durch Pascal Moseler nach schöner Vorarbeit von Nils Friebe war zwar verdient, doch der Ausgleich nach einer Ecke durch ein Kopfballtor von Maik Odenthal quasi mit dem Pausenpfiff machte der HSG wieder Mut. So kämpfte sie auch nach der Pause unverdrossen weiter, während sich die Gäste mehrere hochkarätige Abschlüsse erspielten, aber glücklos blieben beziehungsweise am starken Keeper Johannes Kultscher scheiterten.

Klar, dass Jüchens Trainer Daniel Klinger ob des unglücklichen Treffers zum 1:2 bedient war: „Eigentlich machen wir ein gutes Auswärtsspiel, haben alles im Griff, nutzen aber unsere Chancen nicht. Und dann verlierst du und weißt nicht, warum.“ Kollege Jesco Neumann war verständlicherweise sehr stolz auf sein personell soarg gebeuteltes Team: „Unser Matchplan ist voll aufgegangen, die Tore hätten zu keinem besseren Zeitpunkt fallen können. Das war eine überragende Teamleistung.“