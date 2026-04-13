Jüchener nach der Pleite beim 1. FC Kleve völlig bedient

Jüchen muss sich beim Tabellenletzten geschlagen gebn – Foto: Ralph Görtz

Das Gastspiel beim Tabellenschlusslicht 1. FC Kleve hielt für den Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler die große Chance bereit, das eigene Punktekonto auf 40 zu stellen und damit den vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib zu machen. Doch daraus wurde nichts: Die Jüchener machten ihrem Namen als eine der schlechtesten Auswärtsmannschaften der Liga alle Ehre und kassierten eine bittere 0:1 (0:1)-Niederlage. Große Freude dagegen bei den Gastgebern, die sich in der überaus ausgeglichenen Oberliga bei vier Zählern Rückstand auf das rettende Ufer im Kampf um den Klassenverbleib zurückgemeldet haben.

40-Punkte-Marke noch nicht erreicht

„Ich bin maßlos enttäuscht. Das nervt und macht keinen Spaß“, redete VfL-Coach Daniel Klinger nach der Partie Klartext. Vor Ostern hatten sich die Jüchener mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Schonnebeck in die komfortable Lage gebracht, beim Tabellenschlusslicht die 40-Punkte-Marke erreichen zu können. Und zunächst sah es auch so aus, als wollten die Gäste die Chance beim Schopfe packen. Denn bis zur Führung der Gastgeber nach einer knappen halben Stunde waren sie ordentlich im Spiel. Doch dann riss der Faden.

Nach der Pause verbuchten die Jüchener zwar Chancen durch Tobias Lippold und Yuta Inoue, doch nach Ansicht ihres Trainers zeigten die Jüchener viel zu wenig. „Keine Einstellung, keine Mentalität“, sagte Klinger und sprach sogar von Auflösungserscheinungen, weil sich in der Schlussphase Spieler weigerten, verlorenen Bällen hinterher zu gehen. „Das war von einigen zu wenig, auch die Einwechslungen haben nicht funktioniert“, sagte Klinger und ergänzte: „Spieler wie Jochen Schumacher und Tim Heubach gehen vorne weg, die Alten kämpfen bis zum Schluss.“