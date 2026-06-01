Jüchener müssen bis zum Schluss zittern Der einst so heimstarke VfL Jüchen/Garzweiler hätte zu Hause gegen Büderich den Klassenverbleib in der Oberliga klarmachen können. Doch nach einer Führung brachen die Gastgeber ein und kassierten eine verdiente Niederlage.rn von RP / David Beineke · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Jüchen muss um den Klassenerhalt bangen – Foto: Sascha Köppen

Das hätte vor ein paar Wochen kaum jemand für möglich gehalten. Der in der Hinrunde so starke Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler muss nun doch bis zum letzten Spieltag am kommenden Wochenende bangen, ob er tatsächlich in der Oberliga bleibt. Daheim gegen den FC Büderich hatten die Jüchener es in der Hand, für Klarheit zu sorgen. Doch der Auftritt am Sonntag passte zu der überaus durchwachsenen Rückrunde. Nach einem ordentlichen Beginn brachen die Gastgeber ein und hatten dann gegen ebenfalls noch um den Klassenverbleib kämpfende Büdericher nicht mehr genug entgegenzusetzen. Während der VfL nach der 2:4 (1:2)-Niederlage bei 41 Zählern bleibt, schafften die Gäste den Sprung auf 39 Zähler und den ersten Nichtabstiegsplatz.

„Nach unserer 1:0-Führung hatte ich das Gefühl, dass wir das Ding gewinnen. Aber dann haben wir viel zu schnell zwei Gegentore bekommen. Da sah es dann nicht mehr so aus, dass wir den einen Punkt, den wir noch gebraucht haben, unbedingt wollten“, meinte ein tief enttäuschter VfL-Coach Daniel Klinger nach der Partie. Schon vor der Partie hatte er beklagt, dass er gegen Büderich nur einen kleinen Kader zur Verfügung hat. Und das machte sich dann auch auf dem Feld bemerkbar. Insbesondere als es darum ging, nach der Pause durch frische Kräfte noch mal für neue Impulse zu sorgen, waren die Einwechselspieler nicht dazu in der Lage. „Wir haben einfach zu viele Verletzte und Angeschlagene. Viele meiner Spieler sind nach der langen Saison einfach körperlich durch“, erklärte Klinger. Seit Wochen schleppen sich die Jüchener Richtung Saisonende. Standen sie nach der Hinrunde noch auf dem sechsten Tabellenplatz, nehmen sie in der Rückrundentabelle einen Spieltag vor dem Saisonende nur Rang 16 ein. Das führt in Summe dazu, dass sie in der überaus ausgeglichenen Liga mit 41 Punkten immer noch am Ziel sind. Wobei es mit Blick auf die Wiedereinführung des direkten Vergleichs durch den Fußballverband Niederrhein im vergangenen Sommer nach Berechnungen unserer Redaktion nur noch eine Konstellation gibt, in der es den VfL tatsächlich noch erwischen könnte. Und zwar dann, wenn der 1. FC Kleve und die Adler Frintrop, die aktuell die beiden ersten Abstiegsplätze einnehmen, gewinnen und Jüchen in Uerdingen verliert, während Büderich und Monheim am VfL vorbeiziehen.