Jüchener müssen bis zum Schluss zittern

Das hätte vor ein paar Wochen kaum jemand für möglich gehalten. Der in der Hinrunde so starke Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler muss nun doch bis zum letzten Spieltag am kommenden Wochenende bangen, ob er tatsächlich in der Oberliga bleibt. Daheim gegen den FC Büderich hatten die Jüchener es in der Hand, für Klarheit zu sorgen. Doch der Auftritt am Sonntag passte zu der überaus durchwachsenen Rückrunde. Nach einem ordentlichen Beginn brachen die Gastgeber ein und hatten dann gegen ebenfalls noch um den Klassenverbleib kämpfende Büdericher nicht mehr genug entgegenzusetzen. Während der VfL nach der 2:4 (1:2)-Niederlage bei 41 Zählern bleibt, schafften die Gäste den Sprung auf 39 Zähler und den ersten Nichtabstiegsplatz.
„Nach unserer 1:0-Führung hatte ich das Gefühl, dass wir das Ding gewinnen. Aber dann haben wir viel zu schnell zwei Gegentore bekommen. Da sah es dann nicht mehr so aus, dass wir den einen Punkt, den wir noch gebraucht haben, unbedingt wollten“, meinte ein tief enttäuschter VfL-Coach Daniel Klinger nach der Partie. Schon vor der Partie hatte er beklagt, dass er gegen Büderich nur einen kleinen Kader zur Verfügung hat. Und das machte sich dann auch auf dem Feld bemerkbar. Insbesondere als es darum ging, nach der Pause durch frische Kräfte noch mal für neue Impulse zu sorgen, waren die Einwechselspieler nicht dazu in der Lage. „Wir haben einfach zu viele Verletzte und Angeschlagene. Viele meiner Spieler sind nach der langen Saison einfach körperlich durch“, erklärte Klinger.
Seit Wochen schleppen sich die Jüchener Richtung Saisonende. Standen sie nach der Hinrunde noch auf dem sechsten Tabellenplatz, nehmen sie in der Rückrundentabelle einen Spieltag vor dem Saisonende nur Rang 16 ein. Das führt in Summe dazu, dass sie in der überaus ausgeglichenen Liga mit 41 Punkten immer noch am Ziel sind. Wobei es mit Blick auf die Wiedereinführung des direkten Vergleichs durch den Fußballverband Niederrhein im vergangenen Sommer nach Berechnungen unserer Redaktion nur noch eine Konstellation gibt, in der es den VfL tatsächlich noch erwischen könnte. Und zwar dann, wenn der 1. FC Kleve und die Adler Frintrop, die aktuell die beiden ersten Abstiegsplätze einnehmen, gewinnen und Jüchen in Uerdingen verliert, während Büderich und Monheim am VfL vorbeiziehen.
Dann wären Jüchen, Kleve und Frintrop bei 41 Zählern. Und in diesem Dreiervergleich hätte das Team von Daniel Klinger die wenigsten Punkte erspielt und müsste folglich zurück in die Landesliga. In allen anderen möglichen Konstellationen mit direkten Vergleichen zwischen drei, vier oder fünf Mannschaften hätten die Jüchener ebenso wie der Lokalrivale Holzheimer SG das bessere Ende für sich. Gut ist auch für die Jüchener, dass sie nach wie vor selbst über ihr Schicksal bestimmen, schließlich könnten sie den fehlenden Punkt nächsten Sonntag in der Grotenburg holen. Doch nach den Erfahrungen gegen Büderich ist Daniel Klinger nicht besonders optimistisch. „Klar, für Uerdingen geht es um nichts mehr und in jedem Spiel ist etwas möglich. Aber weil sich die personelle Lage für uns weiter verschlechtert, müssen wir wohl auf andere hoffen.“ In Krefeld steht Mittelfeldmotor Sebastian Wilms nicht zur Verfügung und Benni Schütz ist wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt.
Dabei hatte die Partie gegen Büderich so vielversprechend begonnen. Zwar sorgte ein Lattenkopfball der Gäste früh für einen Schockmoment, doch dann übernahmen die Jüchener die Kontrolle und waren vor allem über die rechte Seite mit dem schnellen Alexander Hahn gefährlich. So war es auch keine Überraschung, dass die Führung nach schöner Vorarbeit von Jochen Schumacher über diese Seite entstand. Die Hereingabe von Hahn erreichte Paul Gelber, der den Ball zum 1:0 in die Maschen drosch. Auch in den Minuten danach deutete nicht viel darauf hin, dass die Partie noch vor der Pause kippen könnte. Doch als aus dem Nichts der Ausgleich fiel und der Ex-Jüchener Glayne Wago nur wenig später zur Führung der Gäste traf, wurde deutlich, dass die Jüchener in der aktuellen personellen Konstellation ihre defensive Stabilität verloren haben.
Und weil sich das auch durch die zweite Hälfte zog, war es kein Wunder, dass nach zwei vergebenen Jüchener Möglichkeiten Büderich mit zwei weiteren Treffern für eine Vorentscheidung sorgte. Der Anschluss durch den eingewechselten Benni Schütz war zwar aller Ehren wert, änderte aber auch nichts mehr an der letztlich verdienten Niederlage. Klingers bitteres Resümee: „Da war heute einfach zu wenig von uns.“