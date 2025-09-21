Jüchener jetzt schon auf Platz zwei, doch Klinger hat Redebedarf

Einige Minuten nach dem Schlusspfiff war Trainer Daniel Klinger emotional hin- und hergerissen zwischen Freude und Ärger. Da war auf der einen Seite der 3:2 (1:0)-Sieg als Liganeuling gegen den in der Oberliga etablierten VfB Hilden, der die seit Mai 2024 anhaltende Ungeschlagen-Serie auf der heimischen Anlage fortsetzte und gleichzeitig nach sechs Spieltagen den Sprung auf den zweiten Tabellen bedeutete.

Auf der anderen Seite gab es aber auch die Schlussphase der Partie, in der die Gastgeber gleich drei Platzverweise (zweimal Rot, einmal Gelb-Rot) kassierten, so dass der Kader nächsten Sonntag beim Spitzenspiel in Ratingen deutlich reduziert sein wird.

„Über die Platzverweise müssen wir noch reden. Zwei kann man sicher geben, aber ich finde der dritte geht gar nicht“, meinte Klinger und fügte hinzu: „Da muss auch mal der Schiedsrichter infrage gestellt werden. Das war sicher ein emotionales Spiel, aber nicht unter der Gürtellinie. Der Schiedsrichter hat mit dafür gesorgt, dass das Spiel in der Schlussphase hektisch wurde.“ Zur Sache ging es von Anfang an, denn die Jüchener schafften es, ihr laufintensives und von frühem Stören des Gegners geprägtes Spiel auf den Platz zu bringen und die Gäste damit vor Probleme zu stellen. Gegen vor allem bei Standards gefährliche Hildener war die VfL-Defensive mal wieder sehr aufmerksam und verteidigte alles weg, nach vorne waren die Jüchener aber immer mal wieder gefährlich und gingen nach einem schönen Lauf von Linksverteidiger Justin Francis, der im Zentrum Stürmer Glayne Wago fand, 1:0 in Führung (19.). Anschließend ging es die Truppe von Daniel Klinger etwas passiver an, überstand die erste Hälfte aber schadlos.

Darauf, dass Jüchen nach der Pause wieder das Spielgeschehen kontrollierte, reagierte Hilden mit der Umstellung von Dreier- auf Viererkette. Doch zunächst ging der Schuss nach hinten los. Denn nach einem langen Ball auf den kurz zuvor eingewechselten Yuta Inoue, den der auf der rechten Seite stark verarbeitete und in den Lauf von Nils Friebe legte, zeigte Friede seine individuelle Qualität, zog in den Strafraum uns schloss stark zur 2:0-Führung (65.) ab. Die Reaktion der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, sie schalteten zwei Gänge nach oben, während Jüchen dagegenhielt und die Abwehr weiterhin gut dicht bekam. Exemplarisch war eine Aktion des eingewechselten Miguel Bügler, der sich mit ganz langem Bein im letzten Moment in einen Schuss von Mohamed Cisse warf. Nur wenig später wurde es dem VfL aber zum Verhängnis, dass er zu viele Freistöße für die Gäste produzierte. Nach einem solchen hoppelte der Ball durch den Strafraum, wo Nils Gatzke am schnellsten reagierte und auf 1:2 verkürzte.

Topspiel in Ratingen

Weil noch genug Zeit war, drängten die Gäste auf den Ausgleich, wobei der erst recht nach den Platzverweisen für Nils Friebe und den erst in der 78. Minute eingewechselten Dragan Kalkan tatsächlich in der Luft lag. Doch als die Gäste bei einem Freistoß komplett aufgerückt waren, leitete der eingewechselte Tobias Lippold einen Konter ein, den Justin Francis in der Nachspielzeit stark zum 3:1 vollendete. Zwar bekam Benni Schütz nach einem leichten Rempler auch noch Rot und Hilden erzielte per Elfmeter noch das 2:3, doch danach war die ereignisreiche Partie endgültig vorbei. Jetzt freuen sich die Jüchener auf das Gipfeltreffen in Ratingen.