Jüchener im Derby „Mentalitätsmonster“

Gut möglich, dass der Donnerstagabend in der Rückschau auf die laufende Saison in der Landesliga als der eingeht, an dem der VfL Jüchen-Garzweiler den entscheidenden Schritt zum Aufstieg gemacht hat.

Klar, dass es anschließend kein Halten mehr gab. Auch wenn die Jüchener auch im Falle einer Niederlage oder eines Unentschiedens noch alle Chancen auf den Aufstieg gehabt hätten, wussten die Spieler, dass dieser Kraftakt sie der Oberliga einen entscheidenden Schritt nähergebracht hat. Nicht nur, was die Punkte anbelangt – nach dem Wochenende bleibt der Vorsprung auf Platz zwei bei dann drei noch ausstehenden Spielen bei mindestens vier Punkten –, sondern auch mental. „Man hat der Mannschaft schon angemerkt, dass die Entwicklungen der vergangenen Wochen sie verunsichert haben. Bis zum Platzverweis sah es nicht gut aus für uns. Doch wie die Mannschaft auch dank unserer gestandenen Spieler zurückgekommen ist, war schon beeindruckend“, meinte VfL-Vorsitzender Christoph Sommer. Jüchens Trainer Daniel Klinger brachte es kurz nach dem Schlusspfiff so auf den Punkt: „Normalerweise verlierst du so ein Spiel. Aber ich habe in meiner Mannschaft echte Mentalitätsmonster.“

Dass es überhaupt so weit kam, lag daran, dass sich die Kapellener trotz einer mal wieder sehr angespannten Personallage offenbar vorgenommen hatten, den Jüchenern auf dem Weg in die Oberliga noch mal kräftig in die Suppe zu spucken und nebenbei auch noch die letzten Zweifel am Klassenverbleib aus dem Weg zu räumen. Dazu setzten die Gäste auf ihre in dieser Saison schon mehrfach erfolgreich erprobte Taktik, defensiv mit einer Fünferkette zu agieren und davor zwei laufstarke und aggressive Sechser zu platzieren. Insgesamt leistete der SCK auf dem Jüchener Naturrasen, der sich beim Derby in glänzendem Zustand präsentierte, enorme Laufarbeit und schafften es immer wieder, dass sich die zunächst noch verunsichert wirkenden Gastgeber oftmals in ihren Reihen verhedderten und trotz der viel größeren Spielanteile kaum Gefahr ausstrahlten.

Turbulenter Spielverlauf

Wobei der Spielverlauf auch nicht dazu angetan war, mögliche Selbstzweifel beim Klassenprimus zu zerstreuen. Schon in der achten Minute schauten sich alle Jüchener verdutzt an, als SCK-Torjäger Nils Mäker nach einem Einwurf und einer unglücklichen Kopfballverlängerung am zweiten Pfosten komplett blank stand und nur noch zur 1:0-Führung einschieben musste. In der 20. Minute dann der nächste Nackenschlag für Jüchen. Zwar holte Nils Friebe als Folge eines riskanten Dribblings von SCK-Innenverteidiger Taeyun Song einen Elfmeter raus, doch er schoss selbst und vergab mit einem ganz schwachen Schuss die Chance auf den Ausgleich kläglich. Dass nach einer halben Stunde Nils Mäker verletzt runter musste und in Jan Nosel durch den einzig erfahrenen Akteur mit voller Leistungskraft ersetzt wurde, war der erste Vorbote, dass es am Ende eng werden könnte für die Gäste, blieb aber zunächst ohne Konsequenzen.

Im Gegenteil, nach dem Seitenwechsel legte der SCK nach einer Balleroberung im Mittelfeld sogar noch nach, indem Luis Giesen durch einen leicht abgefälschten Distanzschuss auf 2:0 (59.) erhöhte. Da schien der Favorit komplett am Boden. Doch dann kam aus Kapellener Sicht die fatale 64. Minute. Germanos Ioannidis brachte den ihm enteilten Nils Friebe zu Fall und sah die Gelb-Rote Karte. „Das fand ich komplett überzogen“, meinte Gästetrainer Lennart Ingmann. Doch damit nicht genug: Der fällige Freistoß fand im Strafraum Tim Kosmala, der auch deswegen komplett blank war, weil sich zuvor Ioannidis um ihn gekümmert hatte. Der Anschlusstreffer setzte Kräfte frei, erst recht, als Kosmala ein paar Minuten später mit einem strammen Schuss aus rund 30 Metern für den Ausgleich sorgte.

In der Folge geriet Kapellen immer mehr unter Druck, auch weil die Jüchener von ihrer üppig besetzten Bank frische Kräfte mit viel Erfahrung und Qualität bringen konnten, während die Gäste nur auf jugendlichen Elan setzen konnten. Kurz vor Ende brachte Daniel Klinger etwa Kapitän Sven Moseler, der sich vor dem Spiel wegen einer Verletzung für die Innenverteidigung abgemeldet hatte, wegen seiner Kopfballstärke für den Sturm. Ein glückliches Händchen, den Moseler wuchtete den Ball in der Nachspielzeit nach einer Ecke zum Siegtreffer per Kopf in die Maschen. „Das ist natürlich frustrierend“, meinte Lennart Ingmann, „aber ich bin stolz auf meine Truppe, dass sie Jüchen das Leben so schwer gemacht hat.“