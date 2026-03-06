Jüchener hoffen nach Rückschlag auf ihre Heimstärke Jüchens Oberliga-Fußballer sind daheim eine Macht. Das soll auch gegen den 1. FC Monheim helfen, der am Freitag überraschend als Abstiegskandidat anreist. Wie sich der VfL im Vergleich zur Pleite in Frintrop steigern will. von RP / David Beineke · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der VfL Jüchen will es daheim besser machen als in Essen. – Foto: Hubert Wilschrey

Das hatten sich die Jüchener schön ausgedacht. Eigentlich wollten sie in der Oberliga am vergangenen Freitag zum Mitaufsteiger DJK Adler Frintrop fahren, einen Sieg holen und damit drei weitere Zähler auf dem Weg zur mythischen 40-Punkte-Marke einsammeln. Doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Der VfL Jüchen erwischte gerade in der sonst so zuverlässigen Defensive einen ziemlich gebrauchten Tag und musste mit einer 2:4-Niederlage den Heimweg von Essen nach Jüchen antreten. Auch dieses Resultat trug dazu bei, dass das Tabellenmittelfeld noch enger zusammengerückt und auch der Abstand zur Abstiegszone nicht sonderlich groß ist. Die Jüchener empfangen in Gestalt des 1. FC Monheim schon am Freitag ein Team, das überraschenderweise mittendrin steckt im Abstiegskampf. 40 Punkte sollen schnell her Der VfL selbst kann mit 32 Zählern, sechs mehr als Monheim und acht mehr als Sonsbeck auf dem ersten Abstiegsplatz, zwar aktuell noch relativ entspannt sein, doch Trainer Daniel Klinger hat weiter im Sinn, die 40 Punkte zu erreichen und damit so gut wie sicher für eine weitere Saison in der Oberliga planen zu können. Dass auf dem Weg dorthin jetzt wieder ein Heimspiel ansteht, trifft sich ganz gut, denn die Jüchener sind bekanntlich an der Stadionstraße eine Macht. Seit Mai 2024 gab es dort keine Niederlage mehr, was sich auch in der Heimtabelle der laufenden Saison niederschlägt. Da steht der VfL auf dem ersten Platz, während er in der Fremde mit neun Punkten den drittletzten Rang einnimmt.