Jüchener haben ein massives Torwartproblem

Jüchens Torwart Felix Thienel beim Testspiel in Bergisch Gladbach in Aktion – Foto: Rocco Bartsch

Auch für die beiden Oberligisten aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss biegt die Saisonvorbereitung auf die Zielgerade ein. Am Wochenende bestreiten der VfL Jüchen/Garzweiler und die Holzheimer SG noch jeweils einen Test, dann geht es in die letzten Tage vor dem ersten Pflichtspiel im Niederrheinpokal. Wiederum eine Woche später steht dann der Ligastart auf dem Programm.

Jüchen sucht weiter nach einem dritten Torwart

Ginge es nach Jüchens Trainer Daniel Klinger, könnte der Ernst des fußballerischen Lebens ruhig noch ein wenig länger auf sich warten lassen. Nicht etwa, weil die Vorbereitung bislang so schlecht gelaufen ist. Im Gegenteil, da gibt es bislang nicht allzu viel zu meckern. Vielmehr drückt der Schuh in Sachen Kaderplanung noch. Denn zwischen den Pfosten ist der VfL nicht so aufgestellt, wie sich der Coach das vorstellt. Zwar konnte Felix Thienel, der sich vorige Saison mit Mitte 20 auf den Posten des Torwarttrainers zurückgezogen hatte, überzeugt werden, den Posten des Ersatzkeepers hinter der Nummer eins Maurice Bender zu übernehmen. Doch weil er laut Klinger beruflich stark eingespannt ist, steht er nicht immer zur Verfügung.

„Zwei Torhüter sind für die Oberliga zu wenig. Drei sollte man schon haben, wir haben anderthalb. Wenn Maurice mal ausfällt und Felix nicht kann, haben wir ein dickes Problem“, erklärt der VfL-Coach. Dementsprechend halten die Jüchener noch die Augen offen, das Wechselfenster ist schließlich noch bis zum 31. August geöffnet. Doch klar ist auch, dass kaum noch Spieler auf dem Markt sind. Auch Klinger gibt sich keinen Illusionen hin: „Es wird extrem schwer, einen Torwart zu finden.“

Eher unzufrieden ist er auch mit der Trainingsbeteiligung. Immer wieder haben Verletzungen, Urlaube und kurzfristige Absagen für Ausfälle gesorgt. „Die, die da sind, ziehen aber gut. Auch in den Testspielen machen es die Jungs ordentlich, gerade offensiv sieht das richtig gut aus“, sagt Klinger.

Und gerade auf dem Weg nach vorne haperte es vergangene Saison, die Jüchener stellten eine der schwächsten Offensiven der Liga. Um das zu ändern, holten sie unter anderem Torjäger Fatlum Ahmeti vom FC Kosova zurück. Er braucht keine Eingewöhnungszeit und zeigt, dass er die erhoffte Verstärkung werden kann. „Aber auch die anderen Neuzugänge haben bislang einen guten Eindruck hinterlassen“, so Klinger, der am Samstag (17.30 Uhr) mit seinen Jungs zum letzten Test bei den SF Neuwerk antritt. Am Wochenende danach kommt dann am Sonntag Ligakonkurrent Monheim im Niederrheinpokal nach Jüchen.

Holzheim setzt auf eine junge Mannschaft

Der Holzheimer SG hat die Pokalauslosung für nächste Woche Samstag ebenfalls einen starken Gegner beschert. Nach dem letzten Test am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den MSV Düsseldorf geht es ausgerechnet beim Lokalrivalen SC Kapellen um den Einzug in die zweite Runde auf Niederrheinebene. „Das ist eine echte Standortbestimmung“, erklärt David Rodriguez aus der sportlichen Leitung der HSG.

Denn nach dem Umbruch nach der zurückliegenden Saison ist vieles neu in Holzheim. 18 Spieler im Kader tragen beim Fußballportal FuPa den Stempel „Neu“, hinzu kommt ein neues Trainerteam mit Sven van Beuningen an der Spitze sowie der neue Abteilungsleiter Udo Wanneck. Neu ist auch, dass die Holzheimer nach dem Abschied von Wannecks Vorgänger Michael Volz mit deutlich weniger Geld auskommen müssen.

„Deswegen setzen wir jetzt auf diese junge Mannschaft, die eine der jüngsten der Liga ist. Aber wir sind total überzeugt von ihr und sind total gespannt auf die neue Saison“, sagt Rodriguez, der das erste Pflichtspiel gegen Kapellen allerdings nicht nur als Standortbestimmung sieht. Er und viele der anderen Holzheimer sehen wegen der alten Rivalität auch eine besondere Brisanz. Ab Montag gilt die volle Konzentration der Pokalpartie. „Dann muss ich auch noch dem einen oder anderen Spieler erklären, was für ein besonderes Match das ist“, erklärt Rodriguez mit einem Schmunzeln.

Geschmerzt hat die Holzheimer, dass sie in der Vorbereitung nie den kompletten Kader zur Verfügung hatten, obwohl sie bei der großen Fluktuation eigentlich viel Zeit zusammen benötigen. In den bislang sechs Testspielen (drei Siege, zwei Niederlagen, ein Remis) stand laut Rodriguez nie das Ergebnis im Fokus, sondern es sei nur darum gegangen, die Spielidee des neuen Trainers zu implementieren. „Wir werden auch noch die ersten Pflichtspiele brauchen, bis alles sitzt“, weiß der Sportliche Leiter. In der ersten Meisterschaftspartie geht es daheim auch gleich zur Sache: Der KFC Uerdingen ist am 15. August zu Gast. Allerdings weicht die HSG an dem Samstag (16 Uhr) ins Stadion des SV Rosellen aus.