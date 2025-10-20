Jüchen zurück in der Erfolgsspur - und wie

Fünf Minuten vor dem Abpfiff hatte Georg „Schorsch“ Mewes genug gesehen. „Wenn du unter drinstehst, kommt eben alles zusammen. Heute lief wirklich alles gegen uns“, meinte der Sportlicher Leiter des Oberligisten 1. FC Kleve und stapfte frustriert Richtung Ausgang der Anlage an der Stadionstraße. Und zu allem Unglück musste Mewes, der aus seiner Zeit als Trainer noch am gesamten Niederrhein bekannt ist wie der sprichwörtlich bunte Hund, auch mit ansehen, wie der Klever kurz vor dem Abpfiff mit zwei Mann weniger den Treffer zum 0:4 (0:1)-Endstand beim Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler kassierten.

Und weil bekanntlich des einen Freud‘ des anderen Leid ist, durfte sich Jüchens Trainer Daniel Klinger darüber freuen, dass seine Mannschaft sich erfolgreich gegen den Abwärtstrend gewehrt hatte, der mit der unglücklichen 0:1-Niederlage beim Tabellenführer Ratingen eingesetzt hatte. Mit dieser Partie waren die Jüchener, die zuvor so stark in die Saison gestartet waren, bis Sonntag inklusive der Pokalpleite am Mittwoch gegen den SV Sonsbeck seit vier Partien ohne Sieg. „Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie es am Ende so runtergespielt haben. Insgesamt haben sie es gut gemacht“, meinte Klinger, dem es auch gefiel, dass seine Jungs die Fehler abstellten, die zuletzt weitere Erfolgserlebnisse verhindert hatten.

Weniger gefiel ihm dagegen, dass es seine Mannschaft bei aller spielerischen Überlegenheit in der ersten Hälfte erneut an der nötigen Konsequenz beim Finalisieren vielversprechender Angriffe vermissen ließ. Mehrfach kombinierten oder dribbelten sich die Jüchener bis an oder sogar in den Strafraum der Klever, konnten den entscheidenden Pass dann aber nicht an den eigenen Mann bringen. Eine Problematik, die sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht und dazu geführt hat, dass der VfL bis Sonntag den harmlosesten Angriff der Liga stellte.

Da war es freilich sehr willkommen, dass die Gäste am Sonntag kräftig mithalfen, den Bann zu brechen. Als Sebastian Wilms in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Freistoß ins Zentrum des Kleves Strafraums schlug, stand da kein eigener Spieler, sondern Timo Sanders vom 1. FC, der den Ball völlig unbedrängt ins eigene Tor schoss. Sofort danach war die erste Hälfte beendet. Ein Eigentor, das für Georg Mewes in die aktuelle Situation seiner Klever passt. Derzeit scheint sich aus seiner Sicht alles gegen das Schlusslicht verschworen zu haben. Beim 2:0, das der in Hälfte eins noch frei vorm Tor gescheiterte Japaner Yuta Inoue aus einem Gewusel im Strafraum heraus erzielte, hatte Kleves Keeper Henning Divis noch die Hände, konnte aber wegen der Härte des Schusses nicht mehr entscheidend eingreifen.

Und dann auch noch der Schiedsrichter. Selbst die Jüchener gaben hinterher zu, dass es Sam Zergan nicht so gut mit den Klevern meinte. Besonders bitter wurde es für sie, als wenige Minuten nach dem 2:0 in kurzer Abfolge Niklas Klein-Wiele und Frederik Meurs mit Gelb-Roten Karten vom Feld mussten. Sie fehlen nun auch am nächsten Spieltag. Und als der Unparteiische dann auch noch nach einem zumindest aus der Distanz fragwürdigen Foul an Nils Friebe auf Elfmeter für Jüchen entschied, kochten im Lager der Gäste kurzzeitig die Gemüter ziemlich hoch.

Dadurch, dass der Gefoulte verwandelte, war die Partie endgültig entschieden. Die Jüchener kannten dann aber kein Pardon und legten gegen neun Mann auch noch das 4:0 durch einen Kopfball von Benni Schütz nach. Wie der Sieg zustande kam, war Daniel Klinger hinterher ziemlich egal, denn „die Liga ist verdammt eng und viele Teams von unten haben heute gepunktet“.