 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Jüchen will gegen Meerbusch den nächsten Oberliga-Heimsieg

Oberliga Niederrhein: Im Duell um die vorderen Mittelfeldplätze fordert der VfL Jüchen-Garzweiler den TSV Meerbusch am Freitagabend. Am Samstag steigt das Topspiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem VfB 03 Hilden.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
TSV Meerbusch vor Auswärtsspiel.
TSV Meerbusch vor Auswärtsspiel. – Foto: Jens Terhardt

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DJK Frintrop

Spieltag 28 in der Oberliga Niederrhein! Der TSV Meerbusch gastiert am Freitagabend beim VfL Jüchen-Garzweiler, der zuhause zu den besten Teams der Liga zählt. Am Samstag steht ein Kracher an: Der KFC Uerdingen ist Gastgeber des VfB 03 Hilden! So läuft der Spieltag:

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
20:00live

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Liveticker: KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
18:00live

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Liveticker: Holzheimer SG - SC St. Tönis

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

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Liveticker: ETB SW Essen - 1. FC Monheim

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

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Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Monheim

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

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Liveticker: SF Baumberg - 1. FC Kleve

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

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Liveticker: SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00live

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Liveticker: SV Biemenhorst - Blau-Weiß Dingden

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:15

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Liveticker: FC Büderich - Ratingen 04/19

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - FC Büderich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Sonsbeck
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - ETB Schwarz-Weiß Essen

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