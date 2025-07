Jüchen vergibt Sieg in Schlussphase und Holzheim schlägt den SVÜ

VfL Jüchen/Garzweiler - SV Scherpenberg 1:2 (0:0). Nach dem 3:1-Erfolg am Donnerstag gegen den Bezirksligisten SF Neuwerk musste Oberligist Jüchen gegen den SV Scherpenberg eine Niederlage hinnehmen. Gegen den Landesligisten ging man in der 50. Minute mit 1:0 in Führung. Der japanische Neuzugang Yuta Inoe netzte ein. In der Schlussphase konnte Scherpenberg das Spiel aber drehen. „Wir haben eine gute Einheit gemacht, haben eine gute erste Halbzeit gespielt und waren auch im zweiten Durchgang klar besser. Am Ende haben wir Fehler gemacht und so dem Gegner den Sieg ermöglicht. Aber ich bin nicht unzufrieden“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger nach dem Spiel.