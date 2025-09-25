Jüchen verdient sich Topspiel, Kleve & Meerbusch brauchen Punkte

Im 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein steckt wieder eine Menge drin, denn schon am Freitag hofft der 1. FC Kleve auf Punkte beim Spitzenteam SpVg Schonnebeck. Blau-Weiß Dingden ist im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch kein Außenseiter, doch was gilt für den VfL Jüchen-Garzweiler beim Tabellenführer Ratingen 04/19? Das Überraschungsteam gastiert als Zweiter. Außerdem am Sonntagabend: Der VfB Homberg empfängt um 18 Uhr den KFC Uerdingen.

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag

Fr., 03.10.25 14:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden

Sa., 04.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB 03 Hilden

So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20

So., 05.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg

So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim

So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop

