 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Kleve spielt am Freitag.
Kleve spielt am Freitag. – Foto: Arno Wirths

Jüchen verdient sich Topspiel, Kleve & Meerbusch brauchen Punkte

Oberliga Niederrhein live: Der 1. FC Kleve gastiert zum schwierigen Auswärtsspiel in Schonnebeck, der TSV Meerbusch muss zu Blau-Weiß Dingden. Am Sonntag steigt das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und VfL Jüchen-Garzweiler.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Im 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein steckt wieder eine Menge drin, denn schon am Freitag hofft der 1. FC Kleve auf Punkte beim Spitzenteam SpVg Schonnebeck. Blau-Weiß Dingden ist im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch kein Außenseiter, doch was gilt für den VfL Jüchen-Garzweiler beim Tabellenführer Ratingen 04/19? Das Überraschungsteam gastiert als Zweiter. Außerdem am Sonntagabend: Der VfB Homberg empfängt um 18 Uhr den KFC Uerdingen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve

Morgen, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
19:30

________________

Liveticker: SC St. Tönis - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:30live

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - SV Sonsbeck

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

________________

Liveticker: Holzheimer SG - FC Büderich

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:30live

________________

Liveticker: VfB Homberg - KFC Uerdingen

So., 28.09.2025, 18:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
18:00live

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 025.9.2025, 17:00 Uhr
André NückelAutor