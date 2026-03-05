Jüchen und Monheim legen vor, Topspiel zwischen Meerbusch und Hilden

Monheim muss nach Jüchen. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Nach Niederlagen in der Vorwoche gieren der VfL Jüchen-Garzweiler und der 1. FC Monheim am Freitag wieder nach drei Punkten. Die restlichen Spiele des 22. Spieltags der Oberliga Niederrhein steigen am Sonntag, unter anderem steigt das Topspiel zwischen dem TSV Meerbusch und dem VfB 03 Hilden.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:00 PUSH

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck Holzheimer SG Holzheim 15:00 live PUSH

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst VfB Homberg VfB Homberg 15:15 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve

So., 15.03.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich

So., 15.03.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst

