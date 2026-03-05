Jüchen und Monheim legen vor, Topspiel zwischen Meerbusch und Hilden

Nach Niederlagen in der Vorwoche gieren der VfL Jüchen-Garzweiler und der 1. FC Monheim am Freitag wieder nach drei Punkten. Die restlichen Spiele des 22. Spieltags der Oberliga Niederrhein steigen am Sonntag, unter anderem steigt das Topspiel zwischen dem TSV Meerbusch und dem VfB 03 Hilden.
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck
So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen
So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich
So., 15.03.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst
