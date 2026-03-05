 2026-03-05T07:49:35.839Z

Jüchen und Monheim legen vor, Topspiel zwischen Meerbusch und Hilden

Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler empfängt den 1. FC Monheim am Freitag, am Sonntag steigt das Topspiel zwischen dem TSV Meerbusch und dem VfB 03 Hilden.

Monheim muss nach Jüchen.
Monheim muss nach Jüchen.

Nach Niederlagen in der Vorwoche gieren der VfL Jüchen-Garzweiler und der 1. FC Monheim am Freitag wieder nach drei Punkten. Die restlichen Spiele des 22. Spieltags der Oberliga Niederrhein steigen am Sonntag, unter anderem steigt das Topspiel zwischen dem TSV Meerbusch und dem VfB 03 Hilden.

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
20:00live

Liveticker: KFC Uerdingen - SC St. Tönis

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

Liveticker: SV Sonsbeck - Holzheimer SG

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00live

Liveticker: SV Biemenhorst - VfB Homberg

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:15

Liveticker: FC Büderich - ETB SW Essen

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:30

Liveticker: SpVg Schonnebeck - Blau-Weiß Dingden

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00

Liveticker: 1. FC Kleve - Ratingen 04/19

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

Liveticker: TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck
So., 15.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen
So., 15.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - FC Büderich
So., 15.03.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SV Biemenhorst

