Jüchen tankt Selbstvertrauen, WSV gefragt, KFC testet am Montag Das Wochenende der Oberliga Niederrhein bringt mit Ratingen 04/19 - FC Büderich, Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck und ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert spannende Duelle, während die Spiele von KFC Uerdingen und SC St. Tönis wegen des DFB-Pokals verlegt wurden. Der VfL Jüchen-Garzweiler hat den FC Wegberg-Beeck geschlagen. von André Nückel · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Der VfL Jüchen siegt. – Foto: Michael Zöllner

Nach einem spektakulären Auftakt geht die Oberliga Niederrhein in den 2. Spieltag. Ratingen 04/19 will den ersten Sieg, der Wuppertaler SV steht vor seinem Heimauftakt unter Zugzwang, SSVg Velbert reist mit Rückenwind nach Essen - und der SC St. Tönis richtet den Blick auf Eintracht Frankfurt. Zudem hat der VfL Jüchen-Garzweiler erfolgreich getestet - und auch der KFC Uerdingen legt eine Extraschicht ein. >>> Die Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Ratingen eröffnet - WSV empfängt Schonnebeck Ratingen 04/19 empfängt am Freitag den FC Büderich und will nach dem späten 2:2 bei der SpVg Schonnebeck den ersten Dreier der neuen Saison einfahren. Büderich nahm zum Auftakt beim 2:2 gegen den 1. FC Monheim ebenfalls einen Punkt mit, verspielte dabei aber zweimal eine Führung. Parallel steht der Wuppertaler SV vor seinem ersten Heimspiel nach dem Abstieg aus der Regionalliga West. Gegen Schonnebeck braucht der WSV eine Antwort auf das 0:1 bei der SSVg Velbert, wenngleich die Niederlage im Absteigerduell nicht hoffnungslos wirkte. Schonnebeck reist mit gemischten Gefühlen an: Gegen Ratingen führte die Mannschaft von Dirk Tönnies bereits 2:0, musste in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hinnehmen.

ETB will reagieren, Velbert kommt mit Rückenwind Am Samstag wartet auf den ETB Schwarz-Weiß Essen die nächste schwere Aufgabe. Nach dem wilden 3:5 beim SV Scherpenberg empfängt der ETB die SSVg Velbert, die mit dem 1:0 gegen den Wuppertaler SV bereits ein erstes klares Signal gesendet hat. Für Essen geht es auch darum, den Fehlstart zu verhindern, zumal der Auftakt in Scherpenberg sportlich und durch den angekündigten Einspruch gegen die Spielwertung noch nachwirkt. Am Sonntag richtet sich der Blick auf mehrere Teams, die ihren Start bestätigen wollen. Der SV Blau-Weiß Dingden reist nach dem 3:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler zum 1. FC Monheim. Der TSV Meerbusch empfängt die Sportfreunde Baumberg, während der SV Scherpenberg nach seinem historischen Oberliga-Sieg beim SV Sonsbeck nachlegen möchte. Zudem trifft 1. Spvg Solingen-Wald 03 nach der bitteren 2:3-Niederlage beim SC St. Tönis auf die Holzheimer SG, die nach dem 1:5 gegen den KFC Uerdingen eine Reaktion braucht.