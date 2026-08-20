Jüchen tankt Selbstvertrauen, WSV gefragt, KFC testet am Montag

Nach einem spektakulären Auftakt geht die Oberliga Niederrhein in den 2. Spieltag. Ratingen 04/19 will den ersten Sieg, der Wuppertaler SV steht vor seinem Heimauftakt unter Zugzwang, SSVg Velbert reist mit Rückenwind nach Essen - und der SC St. Tönis richtet den Blick auf Eintracht Frankfurt. Zudem hat der VfL Jüchen-Garzweiler erfolgreich getestet - und auch der KFC Uerdingen legt eine Extraschicht ein.
Ratingen 04/19 empfängt am Freitag den FC Büderich und will nach dem späten 2:2 bei der SpVg Schonnebeck den ersten Dreier der neuen Saison einfahren. Büderich nahm zum Auftakt beim 2:2 gegen den 1. FC Monheim ebenfalls einen Punkt mit, verspielte dabei aber zweimal eine Führung.
Parallel steht der Wuppertaler SV vor seinem ersten Heimspiel nach dem Abstieg aus der Regionalliga West. Gegen Schonnebeck braucht der WSV eine Antwort auf das 0:1 bei der SSVg Velbert, wenngleich die Niederlage im Absteigerduell nicht hoffnungslos wirkte. Schonnebeck reist mit gemischten Gefühlen an: Gegen Ratingen führte die Mannschaft von Dirk Tönnies bereits 2:0, musste in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hinnehmen.
Am Samstag wartet auf den ETB Schwarz-Weiß Essen die nächste schwere Aufgabe. Nach dem wilden 3:5 beim SV Scherpenberg empfängt der ETB die SSVg Velbert, die mit dem 1:0 gegen den Wuppertaler SV bereits ein erstes klares Signal gesendet hat. Für Essen geht es auch darum, den Fehlstart zu verhindern, zumal der Auftakt in Scherpenberg sportlich und durch den angekündigten Einspruch gegen die Spielwertung noch nachwirkt.
Am Sonntag richtet sich der Blick auf mehrere Teams, die ihren Start bestätigen wollen. Der SV Blau-Weiß Dingden reist nach dem 3:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler zum 1. FC Monheim. Der TSV Meerbusch empfängt die Sportfreunde Baumberg, während der SV Scherpenberg nach seinem historischen Oberliga-Sieg beim SV Sonsbeck nachlegen möchte. Zudem trifft 1. Spvg Solingen-Wald 03 nach der bitteren 2:3-Niederlage beim SC St. Tönis auf die Holzheimer SG, die nach dem 1:5 gegen den KFC Uerdingen eine Reaktion braucht.
Nicht alle Mannschaften sind am Wochenende im Ligaeinsatz. Das Topduell KFC Uerdingen gegen Fortuna Düsseldorf II wurde auf Mittwoch, 9. September, verlegt. Auch die Partie des VfL Jüchen-Garzweiler gegen den SC St. Tönis findet an diesem Termin statt. Grund ist der Pokalabend: St. Tönis spielt am Freitag in der Grotenburg des KFC gegen Eintracht Frankfurt und geht nach dem späten 3:2 gegen Solingen-Wald mit reichlich Moral in das größte Spiel der Saison.
Jüchen nutzte die freie Woche derweil für ein Testspiel und gewann gegen den FC Wegberg-Beeck aus der Mittelrheinliga überzeugend mit 4:1. Nach torloser erster Halbzeit trafen Nils Friebe (61.), Tobias Lippold (66.), Fatlum Ahmeti (70.) und Jeremy Fabiano Gaudian (84.) für den VfL. Für den Ex-Klub von Trainer Daniel Klinger verkürzte Elias Khadraoui per Handelfmeter (76.). Auch Uerdingen bleibt im Rhythmus und testet am Montag gegen Landesliga-Klub Viktoria Goch, bevor es Ende August gegen die Sportfreunde Baumberg geht.
Wie endet der Heimauftakt des Wuppertaler SV? Der WSV empfängt am Freitag die SpVg Schonnebeck - nach der Auftaktpleite soll die Antwort her. Tippt jetzt bei uns auf WhatsApp: Heimsieg, Remis oder Auswärtssieg - hier klicken!