Jüchen steuert klar auf Aufstiegskurs Die Bezirksliga-Kicker des VfL können beim FC Kosova einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Der TSV Bayer Dormagen steht unter Zugzwang.

Der VfL Jüchen/Garzweiler hat die Chance, seinen Vorsprung auf die Konkurrenz in der Fußball-Bezirksliga auszubauen, während der TSV Bayer Dormagen die Abstiegsränge wieder verlassen will.

Sparta Bilk (6.) – TSV Bayer Dormagen (15.). Vor der Saison wurde dieses Duell als Partie zweier Spitzenmannschaften erwartet. Die Realität ist jedoch eine ganz andere. Der TSV beendete die Hinrunde auf Abstiegsplatz 13 mit nur 15 Punkten. „Wenn wir auch in der Rückrunde nur 15 Punkte holen, steigen wir ab, das habe ich auch der Mannschaft klar gemacht“, erzählt Trainer Marko Niestroj. Unter dem neuen Trainer konnte Dormagen vier Punkte aus vier Spielen einfahren, gegen Sparta Bilk werden weitere Zähler eine große Herausforderung. „Sparta hat eine sehr starke Mannschaft“, meint Niestroj. Außerdem hat der TSV mit großer Personalnot zu kämpfen. Die Grippe-Welle macht Bayer neben einigen Verletzungen zu schaffen. Niclas Kuypers als bester TSV-Stürmer wird dieses Jahr aufgrund einer Leistenverletzung nicht mehr spielen. „Es wird schwer, überhaupt elf Mann zusammenzubekommen“, berichtet Niestroj. Neben dem zwölffachen Torschützen Kuypers fallen auch Leistungsträger wie Spielmacher Marius Frassek und Verteidiger Maurice Roggendorf aus. Der dünn besetzte Kader muss in dieser Woche gleich doppelt ran. Unter der Woche warf Dormagen im Kreispokal-Viertelfinale den Landesligisten SC Kapellen im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb.

FC Kosova (4.) – VfL Jüchen/Garzweiler (1.). Bis zur Winterpause sind noch zwei Spiele zu absolvieren, der VfL hat jedoch bereits neun Zähler Vorsprung auf den zweiten Tabellenrang. Aufsteiger FC Kosova ist zwölf Punkte vom Spitzenreiter entfernt. „Wenn wir die Spiele gegen Kosova und den Tabellenzweiten Nievenheim, gewinnen, sieht es in Sachen Aufstieg sehr gut aus“, meint Jüchen-Coach Marcel Winkens. Der FC Kosova konnte der Viktoria im Hinspiel jedoch lange Paroli bieten. Obwohl die Jüchener 60 Minuten lang in Überzahl spielte, taten sie sich beim 1:0-Erfolg sehr schwer. „Kosova hat eine starke Mannschaft. Offensivmann Astrit Hyseni kenne ich noch aus der Landesliga, seine 1:1-Qualitäten sind extrem gefährlich. In meinen Augen ist Innenverteidiger Siqeri Alili der beste Mann bei Kosova, seine langen Bälle sind eine große Waffe von ihm, zudem dürfen wir nicht viele Standardsituationen entstehen lassen“, warnt Marcel Winkens. Außerdem hat der Trainer mit Personalnot zu kämpfen. Die Grippewelle hat denn Ligaprimus heimgesucht. Jedoch steht Tim Hintzen nach zehnwöchiger Verletzungspause wieder im Kader, auch Marcel Winkens wird für den Notfall sein Trikot einpacken.

Die weiteren Spiele VdS Nievenheim (2.) empfängt das Tabellenschlusslicht SC Unterbach (16.) während die DJK Gnadental (5.) mit dem Selbstvertrauen aus dem Pokalsieg gegen den Landesligisten Holzheim auf den Landesliga-Absteiger Schwarz-Weiß Düsseldorf (15.) trifft (beide Sonntag, 14.15 Uhr). Die SG Rommerskirchen/Gilbach (11.) ist beim TSV Urdenbach (8.) zu Gast (Sonntag, 14.30 Uhr), für den BV Wevelinghoven (12.) geht es zu Hause gegen den TuS Gerresheim (7.) (Sonntag, 15.30 Uhr). In Bezirksliga, Gruppe 3 muss der SC Teutonia Kleinenbroich (15.) bei der DJK/VfL Willich (12.) ran.