Mit seinem Dreierpack machte Marco Lüttgen alles klar. – Foto: Sascha Köppen

Jüchen steigt dank Dreierpack von Marco Lüttgen in die Oberliga auf Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Sonntag hat der VfL Jüchen bei Victoria Mennrath den vorzeitigen Oberliga-Aufstieg klargemacht. So lief die Partie, und hier seht ihr das Spiel auch in voller Länge. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Oberliga Niederrhein Mennrath VfL Jüchen

Trotz aller sicherlich vorhandenen lokalen Rivalität dürfte der eine oder andere Spieler, Anhänger oder Offizielle des VfL Jüchen-Garzweiler am Samstagnachmittag der Holzheimer SG die Daumen gedrückt haben. Denn hätten die Neusser sich im direkten Duell mit dem FC Kosova Düsseldorf in der Landesliga, Gruppe 1 durchgesetzt, so hätte es für die Jüchener etwas Bayern-Feeling gegeben. Der VfL Viktoria wäre Aufsteiger auf dem Sofa gewesen. Doch nach einem 0:4-Rückstand kamen die Holzheimer vor gut 1200 Zuschauern zwar noch auf 3:4 heran, mussten den Gästen aber letztlich die Punkte überlassen, was auch dazu führt, dass anders als noch vor dem Spiel der Aufstieg aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist (wir berichteten hier).

Jüchen benötigt Sieg für vorzeitigen Aufstieg Heute, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 3 5 + Video Knapp 24 Stunden später gab es dann aber doch den Jüchener Jubel, der über die Saison gesehen auch ohne jede Frage verdient ist. Dank eines 5:3-Erfolges in der Mennrather Kull ist dem Team von der Stadionstraße weder der Aufstieg, noch die Meisterschaft der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 noch zu nehmen. Und so kannte der Jubel in der Mennrather "Kull" gegen 17.20 Uhr auch keine Grenzen mehr. Und man darf wohl sicher sein, dass es rund um das Jüchener Vereinsheim noch bis tief in die Nacht weiter geht.

Turbulent war das Spiel zuvor aber dennoch gewesen. Die Jüchener starteten entschlossen gegen ein Gastgeberteam von Victoria Mennrath, das nur zwei Spieler auf der Bank hatte, sich aber dennoch achtbar und nach Kräften wehrte. Doch in der Anfangsphase ging das für die Mennrather einfach zu schnell. Nach den Balleroberungen der Jüchener folgte schnell ein Pass in die Tiefe, und fast jedes Mal wurde es auch gefährlich. In der siebten Minute traf Matteo Matz zur Führung, mit einem Doppelpack stellte der starke Marco Lüttgen in der 20. und 25. Minute auf 3:0. Dann nahmen die Gäste einen Gang raus, nein, es waren eher drei Gänge. So kam Mennrath durch Paul Szymanski zum 1:3, und drei Minuten vor dem Ende stand bei einem Freistoß die Mauer nicht optimal - und das lässt sich Noah Kubawitz bekanntlich nicht zweimal sagen - 2:3. In voller Länge: Victoria Mennrath gegen den VfL Jüchen-Garzweiler