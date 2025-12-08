Jüchen setzt ein Ausrufezeichen beim FC Büderich

Während der VfL Jüchen/Garzweiler auch als Aufsteiger in der Oberliga zu Hause ungeschlagen und damit eine Macht ist, gibt es in der Auswärtsbilanz durchaus Luft nach oben. Immerhin konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Klinger am Sonntag beim FC Büderich etwas dafür tun, diese Diskrepanz zum Besseren zu verändern.

Gegen die vor dem Spieltag nur einen Punkt schlechtere Truppe aus Meerbusch setzten die Jüchener mit einem 5:1 (3:0)-Sieg ein dickes Ausrufezeichen und nehmen einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde als Tabellensechster weiter die Position des besten Aufsteigers ein.

„Das war eines unserer besten Saisonspiele. Das war offensiv wie defensiv richtig stark. Wir haben tollen Fußball gespielt, einfach und schnörkellos“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger nach der Partie euphorisch. Besonders gut gefiel ihm auch, mit welcher Einstellung seine Jungs gegen Büderich zu Werke gingen. Von Beginn ließen die Jüchener den Gastgebern nur wenig Luft zum Atmen, setzten sie früh unter Druck und nahmen Büderichs Ausnahmespieler Kevin Weggen mit einer extrem engen Bewachung weitgehend aus der Partie.

Den Torreigen für den VfL eröffnete schon nach etwas mehr als einer Viertelstunde der junge Rechtsverteidiger Vincent Zajaczkowski, der sich in dieser Szene nach vorne mit eingeschaltet hatte. Außergewöhnlich fiel dann das 2:0 durch Nils Friebe, der nach einer schnellen Kombination und einer schönen Flanke per Kopf traf, obwohl er alles andere als ein Kopfballungeheuer ist. Mit dem 3:0 von Sebastian Wilms per Elfmeter war dann eine Vorentscheidung gefallen.

FC-Coach Sebastian Siebenbach versuchte zwar, seiner Truppe durch drei Wechsel, unter anderem musste auch der Ex-Jüchener Jannik Schulte vom Feld, noch mal neues Leben einzuhauchen. Doch daraus wurde nichts, weil Yuta Inoue kurz nach der Pause auf 4:0 erhöhte. „Klar hätten wir dann auch gerne die Null gehalten, aber insgesamt haben wir es souverän runtergespielt“, meinte Daniel Klinger, der sich nun zum Abschluss der Hinrunde auf ein Highlight freut. Am Samstag kommt der KFC Uerdingen, der nach seinem 2:1-Sieg beim TSV Meerbusch mit 28 Punkten Dritter ist.