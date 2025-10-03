Jüchen schon zum vierten Mal 0:0 – Was macht der Tabellenführer?

Keine Tore zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und dem SV Blau-Weiß Dingden. Am späten Freitagnachmittag folgen schließlich Ratingen 04/19 und die Sportfreunde Baumberg im direkten Aufeinandertreffen.
Schon zum vierten Mal in dieser Saison endete eine Partie mit Jüchener Beteiligung torlos. Trotz einer leidenschaftlich geführten Partie mit reichlich Verwarnungen auf beiden Seiten sollte es für keine Tore reichen. Jüchen zieht durch den einen Punkt für den Moment am Lokalrivalen aus Holzheim vorbei auf Platz drei, Dingden dürfte wohl im Mittelfeld bleiben.
VfL Jüchen-Garzweiler – SV Blau-Weiß Dingden 0:0
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Fumihiro Tabuse, Tim Kosmala-Mones (90. Jeremy Fabiano Gaudian), Justin Paul Francis (76. Patrick Koronkiewicz), Giovanni Multari (60. Jochen Schumacher), Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (69. Miguel Jason Franz Bügler), Tobias Lippold (60. Merveil Tekadiomona), Glayne Wago, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering (65. Deniz Tulgay), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Luka Grlic), Jonas Schneiders (59. Lasse Hoffmann), Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, Moritz Osthoff, Mohamed Salman, Ibrahim Kouyate (84. David Hulshorst) - Trainer: Sebastian Amendt - Trainer: Dennis Seeger - Trainer: Steffen Schluse
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi
Tore: keine Tore
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst
