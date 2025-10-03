 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Jüchens viertes torloses Remis.
Jüchens viertes torloses Remis. – Foto: Markus Becker

Jüchen schon zum vierten Mal 0:0 – Was macht der Tabellenführer?

Zur Eröffnung des 8. Spieltags endete das Aufsteigerduell zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und dem SV Blau-Weiß Dingden ohne Tore. Um 17 Uhr folgt Tabellenführer Ratingen 04/19 gegen die Sportfreunde Baumberg.

Keine Tore zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und dem SV Blau-Weiß Dingden. Am späten Freitagnachmittag folgen schließlich Ratingen 04/19 und die Sportfreunde Baumberg im direkten Aufeinandertreffen.

________________

Keine Tore im Aufsteigerduell

Heute, 14:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
0
Abpfiff

Schon zum vierten Mal in dieser Saison endete eine Partie mit Jüchener Beteiligung torlos. Trotz einer leidenschaftlich geführten Partie mit reichlich Verwarnungen auf beiden Seiten sollte es für keine Tore reichen. Jüchen zieht durch den einen Punkt für den Moment am Lokalrivalen aus Holzheim vorbei auf Platz drei, Dingden dürfte wohl im Mittelfeld bleiben.

VfL Jüchen-Garzweiler – SV Blau-Weiß Dingden 0:0
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Fumihiro Tabuse, Tim Kosmala-Mones (90. Jeremy Fabiano Gaudian), Justin Paul Francis (76. Patrick Koronkiewicz), Giovanni Multari (60. Jochen Schumacher), Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (69. Miguel Jason Franz Bügler), Tobias Lippold (60. Merveil Tekadiomona), Glayne Wago, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering (65. Deniz Tulgay), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Luka Grlic), Jonas Schneiders (59. Lasse Hoffmann), Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, Moritz Osthoff, Mohamed Salman, Ibrahim Kouyate (84. David Hulshorst) - Trainer: Sebastian Amendt - Trainer: Dennis Seeger - Trainer: Steffen Schluse
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi
Tore: keine Tore

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

Heute, 17:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
0
0

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - Holzheimer SG

Morgen, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
18:00live

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - VfB Hilden

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - SC St. Tönis

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

________________

Liveticker: ETB SW Essen - VfB Homberg

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - 1. FC Monheim

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:15

________________

Liveticker: FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:30

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst

André NückelAutor