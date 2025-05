Jüchen ist so gut wie durch. – Foto: Markus Becker

Jüchen quasi Oberligist, Cronenberg und Fischeln vor Abstieg Landesliga: Der VfL Jüchen-Garzweiler profitiert von den Ergebnissen der Konkurrenz. Das Cronenberger SC blamiert sich, der VfR Fischeln kann sich trotz Sieg nicht freuen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 FC Viersen SC Kapellen VfB Hilden II SG Unterrath + 15 weitere

Spieltag 31 in der Landesliga, Gruppe 1: Was für ein Spieltag! Durch seinen dramatischen Derbysieg gegen den SC Kapellen-Erft steht der VfL Jüchen-Garzweiler vor dem Oberliga-Aufstieg, was vor allem am FC Kosova Düsseldorf liegt. Die Holzheimer SG kann es aus eigener Kraft schaffen, in die Oberliga aufzusteigen. Der Cronenberger SC und der VfR Fischeln stehen vor dem Abstieg.

