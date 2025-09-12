Jüchen müht sich im Pokal in die dritte Runde

So habe es in Hälfte eins kaum Möglichkeiten für seine Mannschaft gegeben, die Solinger hätten den Ton angegeben. Da war das torlose Unentschieden zur Pause noch das Beste aus VfL-Sicht. Zwar gingen die Gäste die zweite Spielhälfte engagierter und planvoller an, doch das 0:1 in der 59. Minute nach einem Stellungsfehler in der Abwehr geriet zu einer kalten Dusche. Kurz nach der Antwort von Yuta Inoue zum 1:1 (61.), es war der erste Treffer des Sommerzugangs für Jüchen, hatte Klinger genug gesehen und brachte vier neue Spieler, die halfen, die Partie eindeutig auf die Jüchener Seite zu ziehen. Nils Friebe mit dem 2:1 (77.) und der eingewechselte Hasan Akcykaya mit dem 3:1 (84.) waren es dann, die für klare Verhältnisse sorgten.