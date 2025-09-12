Jüchen müht sich im Pokal in die dritte Runde

Die bisherigen Spiele in der zweiten Runde des Niederrheinpokals unter der Woche hatten es in sich. Haushohe Favoriten wie der Drittligist MSV Duisburg (gegen den Landesligisten Union Nettetal) und der Regionalligist SSVg Velbert (gegen den Bezirksligisten Rheinland Hamborn) taten sich extrem schwer und kamen erst in der Verlängerung weiter. So spannend machte es der heimische Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler nicht, doch beim 3:1 (0:0)-Auswärtserfolg gegen den Landesligisten TSV Solingen hatte auch er mehr Mühe, als er sich erhofft hatte.
„Das war ein klassisches Pokalspiel, bei dem nur zählt, dass wir die dritte Runde erreicht haben“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger, der aber dennoch am Auftritt seiner Mannschaft einiges auszusetzen hatte. Im Vergleich zum jüngsten 0:0 in der Liga daheim gegen Frintrop nahm er in der Startformation einige Wechsel vor, doch die Neuen konnten aus seiner Sicht nicht überzeugen. „Ich berücksichtige natürlich, dass die Jungs so noch nie zusammengespielt haben, aber die Zweikämpfe müssen besser bestritten werden, die haben wir nicht angenommen“, erklärte Klinger, der außerdem bemängelte, dass wie schon gegen Frintrop zu kompliziert gespielt worden sei.
So habe es in Hälfte eins kaum Möglichkeiten für seine Mannschaft gegeben, die Solinger hätten den Ton angegeben. Da war das torlose Unentschieden zur Pause noch das Beste aus VfL-Sicht. Zwar gingen die Gäste die zweite Spielhälfte engagierter und planvoller an, doch das 0:1 in der 59. Minute nach einem Stellungsfehler in der Abwehr geriet zu einer kalten Dusche. Kurz nach der Antwort von Yuta Inoue zum 1:1 (61.), es war der erste Treffer des Sommerzugangs für Jüchen, hatte Klinger genug gesehen und brachte vier neue Spieler, die halfen, die Partie eindeutig auf die Jüchener Seite zu ziehen. Nils Friebe mit dem 2:1 (77.) und der eingewechselte Hasan Akcykaya mit dem 3:1 (84.) waren es dann, die für klare Verhältnisse sorgten.
Auch wenn Daniel Klinger alles in allem noch viel Luft nach oben sieht, auch mit Blick auf das Punktspiel am Sonntag in Monheim, traut er seiner Mannschaft nach vier Kreispokalerfolgen hintereinander noch einiges zu. „Dann versuchen wir jetzt eben auf Niederrheinebene zu gewinnen“, meinte er mit einem Augenzwinkern und fügte hinzu: „Wenn wir es jetzt ins Viertelfinale schaffen, wäre das schon eine tolle Sache.“
Derweil ist das Abenteuer Niederrheinpokal für den SV Uedesheim beendet. Der Bezirksligist unterlag auf eigenem Platz gegen den Oberligisten FC Büderich haushoch mit 2:10, wobei das Team von Coach Oliver Seibert zur Pause durch einen Treffer von Florian Hillebrand sogar noch 1:0 in Führung lag. Nach dem Wechsel brach der SVÜ aber völlig ein, konnte nur noch durch Felix Frason zwischenzeitlich auf 2:4 verkürzen.