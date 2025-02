Jüchen will sich durchsetzen. – Foto: Sascha Hohnen

Jüchen ist vor Uedesheim gewarnt Am Mittwoch: Im Halbfinale des Kreispokals müssen die Jüchener als Landesliga-Primus beim SVÜ ran. Der Bezirksligist erwies sich in der Runde zuvor als Favoritenschreck.

Wenn das kein Ausrufezeichen war. Im Viertelfinale des Kreispokals sorgte der Bezirksliga-Aufsteiger SV Uedesheim im vergangenen November für eine dicke Überraschung, indem er den Landesligisten SC Kapellen mit 7:5 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb schmiss. Der VfL Jüchen/Garzweiler ist also gewarnt, wenn er am Mittwochabend (19.30 Uhr) zum vorverlegten ersten Halbfinale in dem Stadtteil von Neuss antritt.

„Das wird ein hartes Stück Arbeit. In Uedesheim haben wir uns immer schwergetan", meint VfL-Coach Marcel Winkens mit Blick auf die noch gar nicht so lange zurückliegenden gemeinsamen Zeiten in der Bezirksliga. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile haben sich die Jüchener zur Nummer eins im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss gemausert und schicken sich in der laufenden Saison als aktueller Tabellenführer sogar an, den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Hinzu kommt eine mit Blick auf die vergangenen Jahre unbestreitbare Leidenschaft für den Pokal. Dreimal in Folge stemmte die Winkens-Truppe zuletzt den Pott in die Höhe, das hatte zuvor noch nie andere Kreismannschaft geschafft.