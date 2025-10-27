Jüchen in Meerbusch wieder zu harmlos

Im Vorfeld der Partie hatte Marcel Winkens noch mal betont, dass er mit seinem Heimatverein VfL Jüchen/Garzweiler emotional abgeschlossen hat. Die Begleitumstände der vorzeitigen Trennung in der vergangenen Saison hatten ihn zu sehr getroffen. Dementsprechend war das Gastspiel der Jüchener als Aufsteiger in die Oberliga bei Winkens neuem Verein, dem TSV Meerbusch, mit Spannung erwartet worden. Doch letztlich war außer den „normalen“ Emotionen am Spielfeldrand nichts von dem Zwist zu merken, auf dem Feld verlief die Partie alles in allem auch überaus fair. Was die Angelegenheit für Winkens allerdings auch einfacher machte: Seine Mannschaft setzte ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort und gewann knapp mit 1:0 (1:0).

Auch Jüchens Vorsitzender Christoph Sommer, der seinerzeit qua seines Amtes maßgeblich an der vorzeitigen Trennung von Winkens beteiligt gewesen war, erlebte den Nachmittag in Lank aus zwischenmenschlicher Sicht entspannt. „Ich bin Marcel nicht über den Weg gelaufen. Aber für mich ist das Thema ohnehin erledigt“, so Sommer, bei dem die Enttäuschung aus sportlicher Sicht überwog: „Man muss ehrlich zugeben, dass Meerbusch das eine Tor besser war. Der TSV hat schon eine gute Mannschaft mit viel Dynamik und Tempo beisammen. Wir haben die erste Hälfte verschlafen und dann ist es eben schwer, den Schalter umzulegen.“

„Ich müsste schon lügen, wenn ich behaupten würde, dass der Sieg keine Genugtuung für mich ist. Aber insgesamt ist alle vernünftig abgelaufen. Dass es am Spielfeldrand ein paar Meinungsverschiedenheiten über das Geschehen auf dem Feld gibt, ist normal“, meinte Winkens, der auch froh war, dass er sich hinterher noch mit einigen seiner Ex-Spieler austauschen konnte. Auch Jüchens Sportdirektor Achim Venten war froh, dass es nach der emotionalen Partie gesittet zuging. Bei der anschließenden Pressekonferenz hätten sich sowohl Winkens als auch sein ehemaliger Co-Trainer und Nachfolger Daniel Klinger sehr fair und sachlich verhalten. „Ihre Analyse fiel sehr ähnlich aus, und beide haben sich auch noch Glück für die Zukunft gewünscht.“

Dynamik und Tempo der Gastgeber bekamen die Jüchener insbesondere in der Anfangsphase zu spüren, als sie der Anfangsoffensive des TSV wenig entgegenzusetzen hatten. Und in dieser Phase fiel das unter dem Strich entscheidende 1:0 schon ganz früh. Der Ex-Kapellener Pablo Ramm, der über Wegberg-Beeck den Weg in den Norden des Rhein-Kreises Neuss gefunden hat, bewies bei einem Angriff über die rechte Seite seine gute Übersicht und bediente Reo Kamiyama, der Marcel Winkens nach Meerbusch gefolgt war und in der 8. Minute die Führung erzielte. In der Folge betrieben die Jüchener zwar einen großen Aufwand, doch es zieht wie ein roter Faden durch die vergangenen Wochen, dass sie zu wenig Ertrag daraus ziehen. Einerseits produzierten sie mal wieder zu viele Stockfehler, deren Korrektur unnötig Kraft kostete, andererseits trafen sie in vielversprechenden Momenten, in denen sich Räume auftaten, falsche Entscheidungen. So sprang vor der Pause nicht eine richtig klare Chance heraus, während bei Meerbusch Micah Cain und Pablo Ramm ihre Abschlüsse nur knapp am Tor vorbeisetzten.

Jüchen ohne Durchschlagskraft

„Bei uns hat es an der Chancenverwertung gehapert. Was wir im letzten Viertel an falschen Entscheidungen treffen, ist schon extrem. Ab der 65. Minute gehörte das Spiel uns, dann sollten wir bei unserer Erfahrung aber auch Profit daraus schlagen“, meinte Jüchens Sportdirektor, der damit auch ansprach, dass sich der VfL nach der Pause deutlich zu steigern wusste. Trainer Daniel Klinger hatte mit zwei Wechseln, unter anderem kam Justin Francis für den überraschend fehleranfälligen Ex-Profi Patrick Koronkiewicz, gleich ein Zeichen gesetzt.

Im weiteren Verlauf der Partie brachte Klinger weitere frische Kräfte, stellte später auch taktisch um und setzte voll auf Offensive. Doch es blieb dabei. Gegen die gut organsierte Defensive der Gastgeber fiel den Jüchenern viel zu wenig ein und sie verpassten es weiterhin, aus ihrem großen Aufwand irgendeine Form von Ertrag zu ziehen. Exemplarisch war die Szene von Justin Francis kurz vor Schluss, als er auf Linksaußen die Chance hatte, in den Strafraum zu flanken, sich aber für ein Dribbling entschied und letztlich noch nicht einmal eine Ecke herausholte. Für Achim Venten ist klar: „Wir müssen klar im Kopf bleiben und vorne bessere Entscheidungen treffen. Jetzt haben wir zwei Heimspiele und die Chance, unser Punktekonto weiter auszubauen.“