Jüchen hilft in Uerdingen nur noch beten

Jüchen muss am letzten Spieltag womöglich auf die Konkurrenz hoffen. – Foto: Jens Terhardt

Memo zur Wiedervorlage: Selbst 40 Punkte reichen nicht immer zum Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga Niederrhein. Pech für die Holzheimer SG und den VfL Jüchen/Garzweiler, dass dies ausgerechnet in ihrer ersten Saison in der, so VfL-Trainer Daniel Klinger, „mit Westfalen stärksten Oberliga in Deutschland“ der Fall ist.

Die beiden Vertreter des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss in diesem durchaus erlauchten Kreis mit ehemaligen DFB-Pokalsiegern (KFC Uerdingen) und Ex-Zweitligisten (ETB Schwarz-Weiß Essen) haben sogar schon 41 Punkte auf ihrem Konto – und könnten am letzten Spieltag trotzdem noch in die Röhre gucken. Und das findet Holzheims Trainer Jesco Neumann zu Recht ziemlich abgefahren: „Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, dass du am Ende vielleicht 42 Punkte brauchst, um die Liga zu halten.“

Tausende Szenarien vor dem letzten Spieltag

Schlusslicht SV Biemenhorst ist raus, aber weil nach dem Abstieg der Düsseldorfer Profis aus der 2. Liga auch die Zweitvertretung der Fortuna Düsseldorf aus der Regionalliga fliegt, steigen aus der Oberliga noch drei weitere Klubs ab. Die Gefahrenzone geht rauf bis Platz elf zum VfL Jüchen/Garzweiler, womit es am 34. Spieltag noch sieben Teams erwischen könnte.

Und weil davon am Sonntag bis zu fünf Mannschaften punktgleich sein könnten und das Torverhältnis keine Rolle spielt, kommt der direkte Vergleich zum Tragen. Das wiederum führt dazu, hat André Nückel vom Fußballportal FuPa mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausrechnen lassen, dass es am letzten Spieltag fast 20.000 mögliche Szenarien gibt.

Um an dieser Stelle nicht im unüberschaubaren Dickicht aus Dreier-, Vierer- und Fünfervergleichen verloren zu gehen, sind hier die nach Adam Riese für die Kreisteams maßgeblichen Fälle:

• Der VfL Jüchen/Garzweiler wäre am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) im Grotenburg-Stadion als Gast des KFC Uerdingen mit einem Sieg oder Unentschieden gerettet. Gefährlich würde es für den Neuling nur, wenn Adler Union Frintrop gewinnt, Holzheim nicht verliert und mindestens zwei aus dem Terzett 1. FC Monheim, FC Büderich 02 und 1. FC Kleve ebenfalls dreifach punkten.

• Die Holzheimer SG wäre ebenfalls bereits mit einem Punktgewinn am Sonntag im Heimspiel gegen die SpVg Schonnebeck (15.30 Uhr) durch. Die HSG steigt tatsächlich nur ab, wenn sie den Platz als Verlierer verlässt, gleichzeitig auch Jüchen leer ausgeht und Monheim, Büderich, Frintrop und VfB Homberg allesamt gewinnen. Das führte zu einem Dreiervergleich zwischen Frintrop, Jüchen und Holzheim – und in dem fehlte der HSG als Tabellenletzter dann ein mickriges Törchen zum Klassenverbleib.

Dass die KI das Abstiegsrisiko seiner Jungs nur mit 0,5 Prozent beziffert (für Jüchen liegt es bei 2,9 Prozent), den VfB Homberg mit 95 Prozent aber als „fast sicheren Absteiger“ sowie den 1. FC Kleve (71,6 Prozent) und Adler Union Frintrop (61,1 Prozent) als „stark gefährdet“ einstuft, wiegt Neumann allerdings überhaupt nicht in Sicherheit. „Du kannst auf nix bauen“, mahnt er mit Blick auf so manch seltsames Ergebnis im Ligaendspurt. Eine Welt, die der auf Daten und Algorithmen fußenden KI noch verschlossen ist.

Personalsorgen in Jüchen, schweres Heimspiel für Holzheim

Darum setzt er lieber auf die Widerstandskraft seiner Truppe. „Du musst gucken, dass du einfach Gas gibst. So wie beim 0:0 am Sonntag in Dingden – das war ein reiner Kraftakt.“

Gut möglich indes, dass das gegen die zuletzt wieder bärenstarken Fußballer aus Essen nicht reicht. Aus den vergangenen drei Partien gegen Uerdingen (6:1), Schwarz-Weiß Essen (4:0) und Homberg (4:0) gingen die Schützlinge von Trainer Dirk Tönnies mit neun Punkten und 14:1 Toren hervor. Dazu haben sie in Niko Bosnjak (26 Treffer und zehn Assists in 30 Einsätzen) den erfolgreichsten Torschützen der Liga in ihren Reihen.

„Der knipst, knipst und knipst“, sagt Neumann, der die Flinte trotzdem nicht vorschnell ins Korn werfen möchte: „Wir haben auch gegen Ratingen zwei Unentschieden geholt und Uerdingen geschlagen.“ Und er verspricht für sein letztes Spiel als Trainer in Holzheim: „Auch wenn der Großteil den Verein verlässt, werden alle noch mal alles reinwerfen.“

Verzichten müssen die Hausherren dabei aber weiterhin auf Sakaki Ota (entzündeter Zahn) und wohl auch auf Paul Wolf (grippaler Infekt).

Probleme, die sein Kollege in Jüchen gerne hätte. Beim Durchzählen kommt er für Sonntag nur auf zwölf einsatzfähige Feldspieler und einen Torhüter. „Kadermäßig ist das das reinste Chaos“, stellt er ungehalten fest.

Auch wenn für Uerdingen in Sachen Aufstieg nichts mehr geht, sieht er keine realistische Chance, sich mit einem Punkt aus eigener Kraft ans rettende Ufer zu schleppen. „Die Ausgangsposition ist einfach komplett beschissen. Die erste Elf ist noch gut, aber dann ... Wir müssen sehr viel Glück haben – und wenn es am Sonntag gut geht, können wir drei Kreuzzeichen machen.“

In der Verantwortung für die Misere sieht er vor allem die Mannschaft: „Wir im Trainerteam haben alles für den Verein gegeben. Ich sage mal, 30 bis 40 Prozent der Spieler können das nicht von sich behaupten.“