Jüchen gleicht in Remscheid noch ganz spät aus

Eigentlich hätte es dem schon seit dem Sieg in Mennrath als Meister feststehenden VfL Jüchen-Garzweiler nicht mehr groß kümmern müssen, wie das letzte Saisonspiel beim FC Remscheid endet. Doch die Mannschaft von Trainer Daniel Klinger bewies noch mal echte Mentalität und sorgte nach einem 0:2-Rückstand mit dem 2:2 in der Nachspielzeit dafür, dass die zahlreichen mitgereisten Anhänger aus der Heimat nicht mit einer Enttäuschung aus der Saison gehen mussten.

Mentalitätsmonster im Glück

„Wir haben gerade in der zweiten Hälfte sicher kein gutes Spiel gemacht. Aber die Jungs haben mal wieder gezeigt, dass sie Mentalitätsmonster sind. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir noch den Ausgleich geschossen haben. Jetzt wird gefeiert“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger, der auch Glückwünsche in Richtung Holzeim schickte. Weil die Neusser ihre Hausaufgaben mit einem 3:0-Sieg in Amern souverän erledigten, waren sie nicht mehr auf die Schützenhilfe der Jüchener angewiesen. Auch mit einem Sieg hätte Verfolger Remscheid nicht mehr an der HSG vorbeiziehen können.