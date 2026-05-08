Jüchen funkt SOS – läuft jetzt sogar der Trainer auf?

Muss vielleicht als Spieler ran: VfL-Trainer Daniel Klinger. – Foto: Markus Becker

Es ist ja nicht so, als rede Daniel Klinger grundsätzlich nicht gerne. Vor allem für ein Gespräch über Fußball ist der Trainer des Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler eigentlich immer zu haben. Nur eben im Moment gerade nicht. Und das hat mit der sportlich unbefriedigenden Situation beim Neuling zu tun. Seit dem 2:0-Heimsieg am 21. Februar im Lokalduell mit der Holzheimer SG ist bei der Viktoria irgendwie der Wurm drin, kamen in zehn Spielen nur noch magere sechs Punkte aufs Konto.

Jüchen kann hinter Sonsbeck rutschen

Die Konsequenz: Bis zum VfB Homberg auf dem ersten sicheren Abstiegsplatz sind es für den VfL nur noch fünf Punkte (von einst elf), ginge es am Ende auch von Rang 15 zurück in die Landesliga, wären es sogar nur deren drei. Selbst die Holzheimer SG, nach der Niederlage in Jüchen auf zehn Punkte distanziert, ist mittlerweile einen Platz und einen Zähler besser. Kein Wunder also, dass es Klinger vor dem Heimspiel am Samstag (Anstoß 16 Uhr) gegen den SV Sonsbeck die Sprache verschlagen hat. „Es gibt auch nicht viel zu reden“, stellt er missmutig klar: „Ist die Einstellung nicht da, hast du in dieser Liga keine Chance.“ Die Gäste sind derweil so etwas wie der Gegenentwurf zum VfL: Die Schützlinge von Trainer Heinrich Losing, am 20. Spieltag noch elf Punkte hinter Jüchen zurück, sind seit mittlerweile vier Partien ungeschlagen und feierten am vergangenen Wochenende mit dem 4:1-Erfolg über den TSV Meerbusch ihren höchsten Saisonsieg. Gewinnen sie auch an der Stadionstraße, ziehen sie an den Jüchenern vorbei.

Die anhaltende Flaute beim Kontrahenten kann sich selbst Losing, der sich mit Klinger regelmäßig austauscht, nicht so recht erklären: „Es ist schon etwas überraschend, dass Jüchen jetzt wieder mehr unten reingerutscht ist.“ In dieser Saison sind die Teams schon zweimal aufeinandergetroffen – sowohl im Niederrheinpokal als auch in der Liga gewann Sonsbeck mit 2:1.