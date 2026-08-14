Jüchen findet die gewünschte Option zwischen den Pfosten

Die Woche nach dem Aus im Niederrheinpokal gegen den 1. FC Monheim hätte schlechter laufen können für die Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler. Trainer Daniel Klinger, der sich Ende vergangener Woche im Training die Achillessehne gerissen hatte, hat die Operation am Montag gut überstanden und ist zuversichtlich, dass er am Freitag die lange Auswärtsfahrt zum ersten Oberliga-Punktspiel bei BW Dingden antreten kann. Was ihm aber noch viel wichtiger ist: Kurz vor Saisonstart konnte die noch vakante Position des dritten Torhüters besetzt werden.
In der Vorbereitung hatte sich Klinger überaus besorgt gezeigt, weil hinter Stammkeeper Maurice Bender in Felix Thienel ein zweiter Torwart im Kader ist, der aus beruflichen Gründen nicht immer zur Verfügung steht. Entsprechend hatte der Coach große Sorge davor, dass eine Verletzung von Bender und eine Abwesenheit von Thienel zusammenfallen könnten. Das Horrorszenario, dann gänzlich ohne gelernten Torhüter dazustehen, ist nun gebannt. Denn die Jüchener sind doch noch fündig geworden. Sie nahmen Kai-Philip Domagala dazu, der in der vergangenen Saison beim Bezirksligisten SV Uedesheim unter Vertrag stand. Der SV hat seine Mannschaft nach einem Exodus des Trainerteams und der meisten Spieler aber inzwischen zurückgezogen. „Er hat Bock auf die Mannschaft, und er passt auch gut rein“, sagt Daniel Klinger über den 24-Jährigen, der allerdings nicht viel Erfahrung mitbringt.
Nach seiner Jugendzeit beim SV Rosellen absolvierte er dort einige Partien in der Kreisliga A, in der vergangenen Saison stand er dann viermal in der Meisterschaft und einmal im Kreispokal für die Uedesheimer zwischen den Pfosten. Am Freitagabend in Dingden, ein Stadtteil von Hamminkeln im Kreis Wesel, gibt es allerdings keine Probleme auf der Torhüterposition, Maurice Bender steht zur Verfügung.
Daniel Klinger wäre froh, wenn er das auch von seinen Stamm-Innenverteidigern Tim Heubach und Jochen Schumacher behaupten könnte. Ihr Fehlen war auch ein Grund, wieso es gegen Monheim an defensiver Stabilität mangelte und es letztlich eine 2:4-Niederlage setzte. Beide brauchen noch mehr Zeit und müssen wohl auch am Freitag zuschauen. Tim Kosmala-Mones, einer ihrer Vertreter, musste im Niederrheinpokal angeschlagen raus, wird aber wohl rechtzeitig fit. Eine erneute Umstellung käme jedenfalls zur Unzeit. „Wir haben gegen Monheim ein gutes Spiel gemacht. Aber wir bekommen zu einfache Gegentore“, erklärt Klinger und ergänzt: „Wir müssen unsere Fehler abstellen.“