Jüchen findet die gewünschte Option zwischen den Pfosten Nach dem Negativstart im Pokal steht für den VfL in der Fußball-Oberliga das erste Punktspiel auf dem Programm. Ein Stimmungsaufheller war die Verpflichtung eines dritten Keepers. von RP/ David Beineke · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Daniel Klinger wird wohl zum Ligabeginn auf die Trainerbank zurückkehren - und freut sich über einen dritten Keeper im Kader. – Foto: Ralph Görtz

Die Woche nach dem Aus im Niederrheinpokal gegen den 1. FC Monheim hätte schlechter laufen können für die Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler. Trainer Daniel Klinger, der sich Ende vergangener Woche im Training die Achillessehne gerissen hatte, hat die Operation am Montag gut überstanden und ist zuversichtlich, dass er am Freitag die lange Auswärtsfahrt zum ersten Oberliga-Punktspiel bei BW Dingden antreten kann. Was ihm aber noch viel wichtiger ist: Kurz vor Saisonstart konnte die noch vakante Position des dritten Torhüters besetzt werden.

Domagala kommt als Nummer drei In der Vorbereitung hatte sich Klinger überaus besorgt gezeigt, weil hinter Stammkeeper Maurice Bender in Felix Thienel ein zweiter Torwart im Kader ist, der aus beruflichen Gründen nicht immer zur Verfügung steht. Entsprechend hatte der Coach große Sorge davor, dass eine Verletzung von Bender und eine Abwesenheit von Thienel zusammenfallen könnten. Das Horrorszenario, dann gänzlich ohne gelernten Torhüter dazustehen, ist nun gebannt. Denn die Jüchener sind doch noch fündig geworden. Sie nahmen Kai-Philip Domagala dazu, der in der vergangenen Saison beim Bezirksligisten SV Uedesheim unter Vertrag stand. Der SV hat seine Mannschaft nach einem Exodus des Trainerteams und der meisten Spieler aber inzwischen zurückgezogen. „Er hat Bock auf die Mannschaft, und er passt auch gut rein“, sagt Daniel Klinger über den 24-Jährigen, der allerdings nicht viel Erfahrung mitbringt. Heute, 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 3 0 Abpfiff Nach seiner Jugendzeit beim SV Rosellen absolvierte er dort einige Partien in der Kreisliga A, in der vergangenen Saison stand er dann viermal in der Meisterschaft und einmal im Kreispokal für die Uedesheimer zwischen den Pfosten. Am Freitagabend in Dingden, ein Stadtteil von Hamminkeln im Kreis Wesel, gibt es allerdings keine Probleme auf der Torhüterposition, Maurice Bender steht zur Verfügung.