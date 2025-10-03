Jüchens viertes torloses Remis. – Foto: Markus Becker

Jüchen erneut torlos, Ratingen patzt, springt Sonsbeck auf Platz eins? Zur Eröffnung des 8. Spieltags endete das Aufsteigerduell zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und dem SV Blau-Weiß Dingden ohne Tore. Die Sportfreunde Baumberg verteidigten die drei Punkte gegen Tabellenführer Ratingen 04/19.

Keine Tore zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und dem SV Blau-Weiß Dingden. Am späten Nachmittag setzten sich die Sportfreunde Baumberg knapp mit 1:0 gegen Ratingen 04/19 durch. Am Samstag geht es weiter mit dem Abendspiel zwischen dem KFC Uerdingen und der Holzheimer SG. Am Sonntag würde unterdessen der SV Sonsbeck mit einem Heimsieg gegen den VfB Hilden die Tabellenführung übernehmen.

Keine Tore im Aufsteigerduell

Schon zum vierten Mal in dieser Saison endete eine Partie mit Jüchener Beteiligung torlos. Trotz einer leidenschaftlich geführten Partie mit reichlich Verwarnungen auf beiden Seiten sollte es für keine Tore reichen. Jüchen zieht durch den einen Punkt für den Moment am Lokalrivalen aus Holzheim vorbei auf Platz drei, Dingden dürfte wohl im Mittelfeld bleiben. VfL Jüchen-Garzweiler – SV Blau-Weiß Dingden 0:0

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Fumihiro Tabuse, Tim Kosmala-Mones (90. Jeremy Fabiano Gaudian), Justin Paul Francis (76. Patrick Koronkiewicz), Giovanni Multari (60. Jochen Schumacher), Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (69. Miguel Jason Franz Bügler), Tobias Lippold (60. Merveil Tekadiomona), Glayne Wago, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering (65. Deniz Tulgay), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Luka Grlic), Jonas Schneiders (59. Lasse Hoffmann), Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, Moritz Osthoff, Mohamed Salman, Ibrahim Kouyate (84. David Hulshorst) - Trainer: Sebastian Amendt - Trainer: Dennis Seeger - Trainer: Steffen Schluse

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi

Tore: keine Tore ________________ Ratingen bleibt bei Baumberg zu blass

>>> Zum Spielbericht In einem größtenteils highlightarmen Spiel rangen die Sportfreunde Baumberg Tabellenführer Ratingen mit 1:0 nieder. Louis Klotz verzeichnete per Strafstoß den goldenen Treffer. Sportfreunde Baumberg – Ratingen 04/19 1:0

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Denis Sitter, Cem Dag (58. Tim Knetsch), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura, Enis Vila, Louis Klotz (78. Al-Hassan Turay), Shoyo Akaogi (31. Berkem Eyyrb Kurt), Timo Hölscher, André Mandt (90. Florian Haderer), Farhan Ghaznawi (64. Simone Lo Castro) - Trainer: Salah El Halimi

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (90. Rinor Rexha), Slone Matondo, Almedin Gusic, Clinton Asare, Umut Yildiz (80. Fabrizio Giuseppe Fili), Yannick Geisler (87. Jimmy Can Atila), Sven Kreyer (61. Georgios Touloupis), Ali Hassan Hammoud (80. Eleftherios Vasileiadis) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 107

Tore: 1:0 Louis Klotz (45.+3 Foulelfmeter) ________________ Liveticker: KFC Uerdingen - Holzheimer SG