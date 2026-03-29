Jüchen erkämpft wichtigen Punkt und beklagt bitteren Abgang

Es bleibt weiter zäh für den VfL Jüchen-Garzweiler in der Oberliga. Nach dem 0:0 am Freitagabend beim Mitaufsteiger BW Dingden ist die Mannschaft von Trainer Daniel Klinger inzwischen seit fünf Spielen ohne Sieg und holte somit nur zwei von 15 möglichen Punkten. Damit nähern sich die Jüchener nur im Schneckentempo der angepeilten 40-Punkte-Marke, die vermeintliche Sicherheit in Sachen Klassenverbleib verspricht.
Doch VfL-Coach Daniel Klinger, der jüngst durchaus auch kritische Töne gegenüber seiner Mannschaft in Sachen Einstellung, Mentalität und Zweikampfführung angeschlagen hatte, war nicht unzufrieden mit dem torlosen Unentschieden. Schließlich war die rund 110 Kilometer lange Tour in den Ortsteil von Hamminkeln am Freitag nach der Arbeit für seine Jungs kein Zuckerschlecken. „Die Stimmung war locker, alle haben sich gut aufgewärmt und bei der Besprechung gut zugehört. Den Punkt nehmen wir gerne mit“, erklärte Klinger.
Er hatte in Jeremy Gaudian, Alexander Hahn sowie Matteo Matz drei Neue in die Startformation eingebaut, denen er hinterher auch gute Leistungen bestätigte. Insbesondere der Auftritt des lange verletzten Hahn machte ihm Freude, weil er der Mannschaft mit seiner enormen Schnelligkeit noch mal mehr Variabilität gibt. Gegen Dingden begannen die Jüchener entsprechend defensiver und hofften auf Räume bei Umschaltmomenten. Das ging allerdings nicht komplett auf, weil die Gastgeber sehr überlegen auftraten und sich einige gute Möglichkeiten erspielten, während die Jüchener nur bei einer Kopfballchance gefährlich wurden.
„Nach der Pause war es dann aber ein Spiel auf Augenhöhe und wir haben uns den Punkt erkämpft“, sagte Klinger, dem es im Laufe der zweiten Hälfte aufgrund der Sperren von Justin Francis und Merveil Tekadiomona an Wechseloptionen fehlte. Immerhin konnte er nach längerer Zeit mal wieder Benni Schütz bringen, der zuvor länger Probleme mit einem lädierten Knie hatte. Der Routinier war es dann auch, der nach einem Standard auf den nach vorne geeilten Ex-Profi Tim Heubach ablegte, der Innenverteidiger setzte die beste VfL-Chance auf den Siegtreffer aber übers Tor.
So gut Klinger unter dem Strich mit dem Punkt leben konnte, so wenig gefiel ihm der wahrscheinliche Wechsel des Japaners Yuta Inoue zum Ligakonkurrenten KFC Uerdingen, der kurz zuvor die Runde gemacht hatte. „Ich gehe davon aus, dass er weg ist. Das tut zwar weh, aber so ist der Fußball nun mal“, erklärte der VfL-Coach auf Nachfrage.
Dingden: Buers - Hulshorst (69. Schneiders), R. Volmering (46. Grlic), Juch (78. Michaels), Leyking, Beckmann, Göring, Salman, Hoffmann (61. Osthoff), M. Volmering, Tulgay (86. Haffke)
Jüchen: Bender - Hahn (67. Lippold), Inoue, Hintzen, Schumacher, Matz (73. Schütz), Gaudian (83. Multari), Zajaczkowski, Heubach, Gelber (61. Friebe), Wilms
Schiedsrichter: Jens Laux, Jannis Peleikis, Thorsten Dreier
Zuschauer: 190