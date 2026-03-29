Jüchen erkämpft wichtigen Punkt und beklagt bitteren Abgang Oberligist VfL Jüchen-Garzweiler muss weiter auf den nächsten Sieg warten. Doch Trainer Daniel Klinger war mit dem Unentschieden in Dingden nicht unzufrieden, mit dem wahrscheinlichen Abschied eines wichtigen Spielers aber sehrwohl. von RP / David Beineke · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der VfL Jüchen hat aus Dingden einen Punkt mitgebracht. – Foto: Hubert Wilschrey

Es bleibt weiter zäh für den VfL Jüchen-Garzweiler in der Oberliga. Nach dem 0:0 am Freitagabend beim Mitaufsteiger BW Dingden ist die Mannschaft von Trainer Daniel Klinger inzwischen seit fünf Spielen ohne Sieg und holte somit nur zwei von 15 möglichen Punkten. Damit nähern sich die Jüchener nur im Schneckentempo der angepeilten 40-Punkte-Marke, die vermeintliche Sicherheit in Sachen Klassenverbleib verspricht.

Doch VfL-Coach Daniel Klinger, der jüngst durchaus auch kritische Töne gegenüber seiner Mannschaft in Sachen Einstellung, Mentalität und Zweikampfführung angeschlagen hatte, war nicht unzufrieden mit dem torlosen Unentschieden. Schließlich war die rund 110 Kilometer lange Tour in den Ortsteil von Hamminkeln am Freitag nach der Arbeit für seine Jungs kein Zuckerschlecken. „Die Stimmung war locker, alle haben sich gut aufgewärmt und bei der Besprechung gut zugehört. Den Punkt nehmen wir gerne mit“, erklärte Klinger. Drei Neue bei Jüchen Er hatte in Jeremy Gaudian, Alexander Hahn sowie Matteo Matz drei Neue in die Startformation eingebaut, denen er hinterher auch gute Leistungen bestätigte. Insbesondere der Auftritt des lange verletzten Hahn machte ihm Freude, weil er der Mannschaft mit seiner enormen Schnelligkeit noch mal mehr Variabilität gibt. Gegen Dingden begannen die Jüchener entsprechend defensiver und hofften auf Räume bei Umschaltmomenten. Das ging allerdings nicht komplett auf, weil die Gastgeber sehr überlegen auftraten und sich einige gute Möglichkeiten erspielten, während die Jüchener nur bei einer Kopfballchance gefährlich wurden.