Jüchen erkämpft Punkt in Homberg

Nach dem hart umkämpften 1:1 (1:1) beim VfB Homberg hatte Daniel Klinger allen Grund vollauf zufrieden zu sein. Denn nach dem Heimsieg zum Rückrundenauftakt gegen den ETB SW Essen fuhr der von ihm trainierte VfL Jüchen/Garzweiler als Aufsteiger wieder bei einem etablierten Fünftligisten etwas Zählbares ein und untermauerte damit seine bisher starke Saison. Dennoch fand der 39-Jährige einen Grund, sich zu ärgern.
Anlass war die 71. Minute, als Stürmer Yuta Inoue nach einem vermeintlichen Foul an der Mittellinie die Rote Karte sah. „Yuta ist der liebste Spieler, den es in Deutschland gibt“, sagte Klinger mit Blick auf den Japaner und beschrieb dann, was aus seiner Sicht passiert war: Sein Stürmer habe den Ball weggegrätscht und der gegnerische Spieler sei dann in die Beine des Japaners hineingelaufen. „Die Videobilder bestätigen das, deswegen werden wir Einspruch einlegen. Die glattrote Karte war viel zu hart“, so Klinger, der schon an der Rechtmäßigkeit der Gelben Karte gegen Inoue in Hälfte eins wegen einer angeblichen Schwalbe gezweifelt hatte. Er hätte natürlich lieber einen Elfmeter für sein Team gesehen.
Apropos erste Hälfte: Da mussten die Jüchener einen Schockmoment verkraften. Torwart Björn Nowicki wurde nach einer guten halben Stunde von einem Homberger so stark am Kopf getroffen, dass er blutete und ins Krankenhaus musste. Zuerst hatte der Routinier allerdings schon mal aus spielerischer Sicht für einen Aufreger gesorgt, als er sich einen Ball nach einem flach geschossenen Homberger Freistoß aus 30 Metern mehr oder weniger selbst zum 0:1 (14.) ins Tor boxte. „Bis dahin waren wir gut im Spiel, haben kaum es etwas zugelassen und hatten durch Yuta selbst eine Chance. Dann mussten wir dem Rückstand hinterherlaufen“, erklärte Daniel Klinger. Immerhin war die Aufholjagd noch vor der Pause von Erfolg gekrönt.
Allerdings fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit etwas aus dem Nichts, als Nils Friebe schön Tobias Lippold auf die Reise schickte und der eine gut getimte Flanke auf den zweiten Pfosten schlug, wo Winterzugang Paul Gelber lauerte und per Kopf seine ersten Treffer für die Jüchener erzielte. Eine gute Grundlage für die zweiten 45 Minuten, die ähnlich begannen wie die erste Hälfte. Jüchen hatte auf dem extrem holprigen Untergrund in Homberg alles im Griff und lauerte auf den einem Moment, der die Führung hätte bringen können. Doch nach dem Platzverweis für Yuta Inoue war es plötzlich ein komplett anderes Spiel, in dem sich die Gastgeber immer mehr Vorteile erarbeiteten und auf das 2:1 drängten. „Dann haben wir uns in alles reingeschmissen und mit Mann und Maus verteidigt“, erklärte VfL-Coach und ergänzte: „Ich bin mächtig stolz auf die Jungs. Wie in der Hinrunde haben wir gegen Essen und Homberg vier Punkte geholt. Wir liegen voll im Soll.“
Als Lohn gibt Klinger seinen Spielern nun vier Tage am Stück frei. Am Freitag wird dann wieder trainiert, ehe am Samstag ein Testspiel gegen den SC Kapellen ansteht. Am Dienstag nach Karneval beginnt die Vorbereitung auf das nächste wichtige Spiel. Denn am Freitag darauf kommt die Holzheimer SG zum Kreisderby auf die Anlage an der Stadionstraße.
____
____
____
