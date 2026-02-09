Jüchen erkämpft Punkt in Homberg

Als Lohn gibt Klinger seinen Spielern nun vier Tage am Stück frei. Am Freitag wird dann wieder trainiert, ehe am Samstag ein Testspiel gegen den SC Kapellen ansteht. Am Dienstag nach Karneval beginnt die Vorbereitung auf das nächste wichtige Spiel. Denn am Freitag darauf kommt die Holzheimer SG zum Kreisderby auf die Anlage an der Stadionstraße.

