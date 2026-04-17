Jüchen: Daheim eine Macht, auswärts eine „reine Katastrophe"

Ein echter Stimmungskiller ist indes die Verletzung von Tim Heubach. Der Ex-Profi erlitt in Kleve einen Innenbandanriss im Knie, muss damit zwar nicht unters Messer, fällt aber bis zum Saisonende aus. Klinger redet den Verlust gar nicht erst klein. „Tims Ausfall ist sehr schmerzhaft für uns. Er ist einer unserer besten Spieler.“ Weil große Jammerarien nichts bringen, hat sich der Coach Gedanken gemacht, wer Heubachs Rolle als tragender Pfeiler in der Abwehrkette übernehmen könnte. „Kandidaten gibt es genug“, versichert er. Infrage kommen zum Beispiel Giovanni Multari und Tim Kosmala, aber auch Tobias Lippold hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass er diesen Job machen kann.

Trainiert werden die Gäste nach dem Rücktritt von Marcel Winkens übrigens interimsmäßig von Marc Roch, der als Spieler des FC Zons gemeinsam mit Dirk Schneider und Eddy Hagedorn in die Verbandsliga aufgestiegen war.