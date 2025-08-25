Jüchen begeistert bei Heimpremiere

Den historischen Aspekt des Heimerfolges hatte Sommer, der auch als Stadionsprecher aktiv ist, schon kurz nach dem Schlusspfiff über die Lautsprecher hervorgehoben, einige Minuten später betonte er dann im persönlichen Gespräch auch noch mal die Leistung der Mannschaft: „Das war wahnsinnig intensiv. Was die Jungs da geleistet haben, war phänomenal.“ Auch Klaus Schütz, Vater von VfL-Spieler Benni Schütz und viele Jahre als Jugend- sowie Seniorentrainer auf hohem Niveau unterwegs, war angetan von der Vorstellung der Gastgeber: „Jüchen hat schon eine gute Truppe zusammen und hat es vom Einsatz her richtig gut gemacht. Mit Blick auf das Startprogramm gab es ja bedenken. Aber da sieht man mal wieder, was auch für einen Aufsteiger gerade in der Anfangsphase möglich ist.“ Mit welcher Lust und mit wie viel Motivation die Jüchener ins erste Oberliga-Heimspiel gegangen waren, wurde insbesondere nach den beiden Treffern zum 2:1 (70.) und dem vorentscheidenden 3:1 (84.) sichtbar, als alle Spieler den Torschützen Richtung Auswechselbank hinterher sprinteten, um Trainer Daniel Klinger zu herzen und die Emotionen auch mit dem Staff und den Mannschaftskameraden zu teilen.

"Haben viel richtig gemacht"

„Wir haben viel richtig gemacht. Um jeden Ball gefightet, aber auch besser Fußball gespielt als beim Auftakt in Essen“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der seine Jungs offenbar so heiß gemacht hatte, dass sie den Gästen aus Homberg in der Anfangsphase kaum Luft zum Atmen ließen. Ein mutiger Ansatz, schließlich sind die Homberger nicht irgendein Gegner. Sie gehören seit Jahren zu den Topklubs der Oberliga, schafften unter ihrem aktuellen Trainer Stefan Janßen 2019 sogar den Aufstieg in die Regionalliga, wo sie dann auch drei Spielzeiten kickten.

Doch der Mut zahlte sich schon früh aus. Die mächtig unter Druck gesetzten Gäste stellten sich nämlich schon der 2. Minuten ziemlich ungeschickt an, als Jüchens Tim Hintzen auf dem Weg aus deren Strafraum zu Fall gebracht wurde und Schiedsrichter Matti Lambertz nichts anderes übrigblieb, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Ein Fall für Sommerzugang Hasan Akcykaya, der sicher zum 1:0 verwandelte. Doch die Gastgeber ließen zunächst nicht nach, angeführt durch den sehr agilen Tobias Lippold, der im Sommer vom Ligakonkurrenten Monheim gekommen war, liefen sie den VfB hoch an und sorgten so dafür, dass die Gäste ihre spielerische Klasse nicht voll entfalten konnten. Lippold war es auch, der einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten zirkelte, wo Ex-Profi Tim Heubach lauerte und mit dem Fuß abschloss, aber knapp an VfB-Keeper Leon Schübel scheiterte. Mit breiter Brust ins Derby