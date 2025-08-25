Jüchen begeistert bei Heimpremiere

Es war kurz nach 22 Uhr, als am Freitagabend einige Fans des VfL Jüchen/Garzweiler den Vereinsvorsitzenden Christoph Sommer auf der Terrasse vor dem Vereinsheim mit Gesängen feierten. Es passte zur ausgelassenen Stimmung, die auf der Anlage an der Stadionstraße anlässlich eines historischen Erfolges herrschte. Denn nach dem 0:0 zum Auftakt beim ETB SW Essen gelang Jüchens Fußballern nach dem Aufstieg im Sommer mit 3:1 (1:0) gegen den VfB Homberg der erste Oberliga-Sieg in der Klubgeschichte.
Den historischen Aspekt des Heimerfolges hatte Sommer, der auch als Stadionsprecher aktiv ist, schon kurz nach dem Schlusspfiff über die Lautsprecher hervorgehoben, einige Minuten später betonte er dann im persönlichen Gespräch auch noch mal die Leistung der Mannschaft: „Das war wahnsinnig intensiv. Was die Jungs da geleistet haben, war phänomenal.“ Auch Klaus Schütz, Vater von VfL-Spieler Benni Schütz und viele Jahre als Jugend- sowie Seniorentrainer auf hohem Niveau unterwegs, war angetan von der Vorstellung der Gastgeber: „Jüchen hat schon eine gute Truppe zusammen und hat es vom Einsatz her richtig gut gemacht. Mit Blick auf das Startprogramm gab es ja bedenken. Aber da sieht man mal wieder, was auch für einen Aufsteiger gerade in der Anfangsphase möglich ist.“ Mit welcher Lust und mit wie viel Motivation die Jüchener ins erste Oberliga-Heimspiel gegangen waren, wurde insbesondere nach den beiden Treffern zum 2:1 (70.) und dem vorentscheidenden 3:1 (84.) sichtbar, als alle Spieler den Torschützen Richtung Auswechselbank hinterher sprinteten, um Trainer Daniel Klinger zu herzen und die Emotionen auch mit dem Staff und den Mannschaftskameraden zu teilen.
„Wir haben viel richtig gemacht. Um jeden Ball gefightet, aber auch besser Fußball gespielt als beim Auftakt in Essen“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der seine Jungs offenbar so heiß gemacht hatte, dass sie den Gästen aus Homberg in der Anfangsphase kaum Luft zum Atmen ließen. Ein mutiger Ansatz, schließlich sind die Homberger nicht irgendein Gegner. Sie gehören seit Jahren zu den Topklubs der Oberliga, schafften unter ihrem aktuellen Trainer Stefan Janßen 2019 sogar den Aufstieg in die Regionalliga, wo sie dann auch drei Spielzeiten kickten.
Doch der Mut zahlte sich schon früh aus. Die mächtig unter Druck gesetzten Gäste stellten sich nämlich schon der 2. Minuten ziemlich ungeschickt an, als Jüchens Tim Hintzen auf dem Weg aus deren Strafraum zu Fall gebracht wurde und Schiedsrichter Matti Lambertz nichts anderes übrigblieb, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Ein Fall für Sommerzugang Hasan Akcykaya, der sicher zum 1:0 verwandelte. Doch die Gastgeber ließen zunächst nicht nach, angeführt durch den sehr agilen Tobias Lippold, der im Sommer vom Ligakonkurrenten Monheim gekommen war, liefen sie den VfB hoch an und sorgten so dafür, dass die Gäste ihre spielerische Klasse nicht voll entfalten konnten. Lippold war es auch, der einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten zirkelte, wo Ex-Profi Tim Heubach lauerte und mit dem Fuß abschloss, aber knapp an VfB-Keeper Leon Schübel scheiterte.
Erst danach lösten sich die Gäste nach und nach aus der Umklammerung. Wobei Jüchen weiter sehr aggressiv blieb, eine gute Raumaufteilung zeigte und immer in der Lage war, für Rhythmuswechsel zu sorgen. „Die Jüchener sind kein typischer Aufsteiger. Sie haben eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern“, meinte VfB-Trainer Stefan Janßen. „Es war klar, dass der gewinnt, der weniger Fehler macht. Und wir haben nicht schlecht gespielt, aber mehr Fehler gemacht.“ Nach dem frühen Elfmetergeschenk glich in dieser Hinsicht aber nach der Pause zunächst der VfL aus, indem nach einem eigenen Einwurf Sebastian Wilms im Fallen an einem Ball vorbei grätschte und den Hombergern so die Möglichkeit eröffnete, schnell umzuschalten. Die ließen sich nicht zweimal bitten und glichen durch Luca Thissen (56.) aus.
Auch wenn die Gäste dann ihre besten Phasen hatten und das Geschehen im Griff zu haben schienen, blieben die Hausherren im Spiel, hielten dagegen und glaubten weiter an ihre Chance. Bei ihrer zweiten Führung halfen die Homberger dann wieder kräftig mit. Durch ein eher überflüssiges Foul unweit seines eigenen Strafraums gab der VfB Sebastian Wilms die Gelegenheit, einen Freistoß ins Zentrum zu schlagen, wo Jochen Schumacher einlief und den Ball per Kopfballbogenlampe zum 2:1 ins Tor bugsierte. Als die Homberger in der Schlussphase dann weit aufrückten, war es Jüchens neuer Linksverteidiger Justin Francis, der den Raum erkannte, links durchmarschierte und den eingewechselten Glayne Wago bediente, der zum vorentscheidenden 3:1 traf. Anschließend gab es kein Halten mehr. Ins Derby am Donnerstag in Holzheim am Donnerstag kann Jüchen also mit viel Selbstvertrauen gehen.