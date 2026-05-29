 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Jubiläumswochenende – 75 Jahre SG 1951 Sonneberg

von Toni Hopf · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

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Vom 19. bis 21. Juni 2026 feiern wir gemeinsam 75 Jahre Vereinsgeschichte auf dem Sportplatz Wolkenrasen!
Drei Tage voller Fußball, Tradition, Begegnungen und Unterhaltung warten auf euch.
Programmübersicht:
Freitag | 19.06.2026
18:00 Uhr – Alte Herren / Legendenspiel
Anschließend gemütliches Beisammensein mit Spielern, Trainern und Fans der letzten 30 Jahre.
Samstag | 20.06.2026
15:00 Uhr – Blitzturnier der Männermannschaften mit der SG 1951 Sonneberg, dem SV 08 Steinach und der U23 des FC Coburg
18:00 Uhr – Festbetrieb mit Essen & Getränken
22:00 Uhr – Public Viewing: Deutschland vs. Elfenbeinküste
Sonntag | 21.06.2026
10:00 Uhr – Frühschoppen
10:30 Uhr – E-Junioren-Spiel
SG 1951 Sonneberg / VfR Jagdshof vs. SV 08 Steinach
Veranstaltungsort:
Sportplatz Wolkenrasen
Freier Eintritt an allen Tagen!
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, ehemalige Spieler, Mitglieder, Freunde, Fans und Unterstützer unseres Vereins.
SG 1951 Sonneberg e.V.
75 Jahre Tradition – Gemeinschaft – Leidenschaft