Jubiläumsturnier in Bliedersdorf mit Legendenmannschaft

Trainer Rainer Rambow (rechts) und Christian Wierzbinski haben gute Gegner für den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf organisiert. Foto: Struwe (Archiv)

Der SV Bliedersdorf feiert am Wochenende sein 60-jähriges Bestehen. Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf hat ein Jubiläumsturnier für die 1. und 2. Herren organisiert.

Bereits am Freitagabend, 10. Juli, rollt der Ball an der Sportanlage am Dohrenblick, wenn die Kreisliga-Elf mit ihren Teilnehmern das Halbfinale (18 und 20 Uhr) austrägt. Neben den Gastgebern kämpfen die VSV Hedendorf/Neukloster und der Deinster SV um den Finaleinzug. Das Spiel um Platz 3 (16 Uhr) und das Endspiel (18 Uhr) werden am Samstag ausgetragen.

Als viertes Team war ursprünglich die SG Lühe eingeplant, die jedoch kurzfristig absagen musste. „Wir suchen noch nach einem Ersatz“, sagt Bliedersdorfs Sportlicher Leiter Christian Wierzbinski. Interessierte Teams, egal ob eine Herrenmannschaft oder eine U18, U19 oder Ü30, können an die FSV herantreten.