Jubiläumsturnier in Bliedersdorf mit Legendenmannschaft

Der SV Bliedersdorf feiert am Wochenende sein 60-jähriges Bestehen. Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf hat ein Jubiläumsturnier für die 1. und 2. Herren organisiert.
Bereits am Freitagabend, 10. Juli, rollt der Ball an der Sportanlage am Dohrenblick, wenn die Kreisliga-Elf mit ihren Teilnehmern das Halbfinale (18 und 20 Uhr) austrägt. Neben den Gastgebern kämpfen die VSV Hedendorf/Neukloster und der Deinster SV um den Finaleinzug. Das Spiel um Platz 3 (16 Uhr) und das Endspiel (18 Uhr) werden am Samstag ausgetragen.
Als viertes Team war ursprünglich die SG Lühe eingeplant, die jedoch kurzfristig absagen musste. „Wir suchen noch nach einem Ersatz“, sagt Bliedersdorfs Sportlicher Leiter Christian Wierzbinski. Interessierte Teams, egal ob eine Herrenmannschaft oder eine U18, U19 oder Ü30, können an die FSV herantreten.
Am Samstag richtet ab 12 Uhr auch die Zweite ihr Turnier aus, bei der eine NoKi-Legendenauswahl, der FC Mulsum/Kutenholz II und der MTV Wangersen im Modus „Jeder gegen Jeden“ aufeinandertreffen.
„Wir freuen uns sehr auf zwei spannende Turniere mit einem attraktiven Teilnehmerfeld“, sagt Wierzbinski, der auch auf die anschließende Players Party verweist.
„Für alle Mannschaften werden die Spiele ein erster Gradmesser in der noch jungen Vorbereitung sein. Wenn dann neben dem Fußball auch am Tresen noch ordentlich Betrieb ist, wäre das für uns ein rundum gelungenes Turnierwochenende.“