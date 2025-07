Jubiläumsturnier: 1. FC Kaiserslautern und FC St. Gallen dabei

Am Samstag, dem 5. Juli, empfängt der SSV Reutlingen 05 zwei Traditionsvereine zu einem Blitzturnier im Stadion an der Kreuzeiche. Mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Gallen sind zwei alte Bekannte zu Gast, die die Vereinsgeschichte des SSV Reutlingen auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Das Turnier ist Teil der Veranstaltungen zum 120-jährigen Vereinsjubiläum, das mit dem Heimspiel gegen den VfR Mannheim am 10. Mai eingeläutet wurde – einen Tag nach dem historischen Gründungsdatum des Vereins am 9. Mai 1905.

Begegnungen mit Vergangenheit

Der 1. FC Kaiserslautern war bereits in den 1950er Jahren mehrfach zu Gast in Reutlingen, unter anderem beim Eröffnungsspiel des Stadions an der Kreuzeiche im Jahr 1953. Heute spielt der FCK in der 2. Bundesliga. In der Saison 2024/25, seiner dritten Zweitligasaison in Folge, erreichte er den 7. Tabellenplatz. Nach einer starken Hinrunde folgte eine durchwachsene Rückrunde mit einem Trainerwechsel im April. Seitdem steht Torsten Lieberknecht an der Seitenlinie. In den letzten vier Spielen der Saison holte die Mannschaft sieben Punkte und beendete die Runde stabil im oberen Mittelfeld. Christian Grießer, der sportliche Leiter des SSV, sieht das Duell als sportlich wertvollen Vergleich: »Kaiserslautern bringt nicht nur große Tradition, sondern auch große Qualität mit und wird auch in der kommenden Saison eine gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die Roten Teufel an die Kreuzeiche kommen.«

Auch mit dem FC St. Gallen verbindet den SSV eine besondere Geschichte – vor allem auf den Rängen. Beim Blitzturnier im Januar 2006 lernten sich die Fans beider Vereine an der Kreuzeiche kennen. Aus dieser Begegnung entstand eine Freundschaft, die bis heute durch gemeinsame Spielbesuche, Auswärtsfahrten und persönliche Verbindungen beeindruckend gelebt wird.

Der FC St. Gallen beendete die vergangene Saison in der Schweizer Super League auf dem vierten Platz. Unter Trainer Enrico Maaßen steht die Mannschaft für schnelles Umschaltspiel, klare Strukturen und hohes Pressing. »Für uns ist das weit mehr als nur ein attraktiver Gegner: Der älteste Schweizer Fußballverein und Erstligist ist ebenfalls ein riesiges Geschenk. Aber auch menschlich vertraut.«, so Grießer. »Wir wissen, dass viele aus St. Gallen nicht nur das Team begleiten, sondern auch als Gäste nach Reutlingen kommen, die hier längst Teil des Vereinsalltags geworden sind.«

Austausch auf und neben dem Platz

Der Turniertag richtet sich ausdrücklich an alle: an die Fans des SSV, aber auch an die Anhänger, Mitglieder und Mitarbeitenden der beiden Gastvereine. Die Veranstaltung ist mehr als nur ein sportlicher Termin, denn die gewachsenen Beziehungen zwischen den Fangruppen des SSV und St. Gallen machen sie zu etwas Besonderem. Sascha Schneider, der erste Vorsitzende des SSV, unterstreicht: »Lautern und St. Gallen wurden nicht zufällig eingeladen. Mit Kaiserslautern verbindet uns eine gemeinsame Vergangenheit auf sportlicher Ebene, mit St. Gallen eine gewachsene Freundschaft, die mittlerweile seit fast 20 Jahren besteht. Dieses Turnier bringt beides zusammen und steht für Begegnung über Vereinsgrenzen hinweg.«

Eintritt und Vorverkauf

Der Vorverkauf für das Blitzturnier läuft. Tickets sind online unter tickets.ssv-reutlingen.de oder in der Tourist-Information Reutlingen, Marktplatz 22, erhältlich.