Die ausgezeichneten Teams – Foto: Lörz

Jubiläumsstadtmeister stehen fest 50. Sinsheimer Stadtmeisterschaften +++ Steinsfurt, Hoffenheim und Dühren/Hoffenheim setzen sich die Krone auf +++ Über 1 000 Minuten Fußball

Man kennt es von Stadtmeisterschaften in der Sinsheimer Gymnasiumhalle. In mehreren Reihen saßen und standen die Besucherinnen und Besucher, um einen Blick auf das Spielfeld erhaschen zu können. Was es dort zu sehen gab, war etwas Besonderes – die 50. Stadtmeisterschaften, ausgerichtet vom SV Sinsheim.

Zum Jubiläum haben sich die Verantwortlichen, acht Personen gehörten dem Organisationsteam an und weitere knapp 50 Helferinnen und Helfer packten emsig mit an, etwas Besonderes überlegt. Im Eingangsbereich der Gymnasiumhalle zierten RNZ-Berichte aus mehreren Jahrzehnten eine Stellwand, die zum Verweilen einlud. Hier durften sich Eltern, oder sogar Großeltern heutiger Nachwuchskicker in Schwarz-Weiß wiedererkennen, wie damals selbst den Pokal in die Höhe reckten. "Wir wollten den Kindern und Jugendlichen ein echtes Erlebnis bieten und haben die Teilnehmenden während einer Begrüßungszeremonie vorgestellt", sagt Jannis Poth. Der C-Jugendtrainer des SV Sinsheim gehörte zum Organisationsteam und erläuterte weiter: "Zusätzlich haben wir nach jedem Tor eine Tormusik eingespielt und den Namen des Torschützen vorgelesen." Bei 459 Toren in allen Wettbewerben zusammen eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, die stets hohe Aufmerksamkeit fordert.

Der Einmarsch vor dem E-Jugend-Finale – Foto: Lörz

Einziger Wermutstropfen ist war die Tatsache, dass es keine B-Jugendstadtmeisterschaft mehr gab. In den oberen Jugendbereichen nimmt die Anzahl der Mannschaften beinahe Jahr für Jahr ab, es ist schlichtweg kein offener Wettkampf mit genügend Teams mehr möglich. Somit bleibt die Breitensport-Mannschaft der TSG Hoffenheim der vorerst letzte B-Jugendstadtmeister nach ihrem Erfolg im Januar 2025.

Bis einschließlich der D-Jugend ist die Lage erfreulich. 14 Mannschaften bei den Bambinis, je zwölf bei F- und E-Jugend sowie elf bei der D-Jugend sind ordentlich bis gut. Bei den C-Junioren, die obendrein Teams außerhalb der Stadtteile zu Gast hatten, fällt die Bilanz mit acht teilnehmenden Teams bereits etwas ab.

SV-Vorsitzender Peter Flaig bei der Siegerehrung – Foto: Lörz

Um den offiziellen Stadtmeistertitel ging es ab der E-Jugend. Die besten Teams aus Sinsheim und den Stadtteilen trafen sich am Dreikönigstag zum großen Finaltag. Ab 12.30 Uhr standen sich der SV Sinsheim I und die TSG Hoffenheim I sowie der TSV Steinsfurt I und der SV Sinsheim II im Halbfinale gegenüber. Für beide Gastgeber-Teams war dort jedoch Endstation, im Finale setzten sich die jungen Steinsfurter mit 3:1 gegen Hoffenheim durch.

Steinsfurt (blau) setzte sich im E-Jugendfinale gegen Hoffenheim durch – Foto: Lörz

Darauf folgten die D-Jugend-Halbfinals zwischen der JSG Ehrstädt/Steinsfurt/Reihen und dem SV Sinsheim I sowie zwischen der TSG Hoffenheim II und der JSG Eschelbach/Dühren. Beide Duelle boten Spannung am Siedepunkt mit dem glücklicheren Ende für "Sinse" und "Hoffe". Nachdem sich Ehrstädt/Steinsfurt/Reihen den dritten Platz gesichert hat, kürte sich Hoffenheim mit einem 5:3-Sieg im Finale gegen Sinsheim zum neuen Stadtmeister. Das C-Jugendturnier war eine offene Stadtmeisterschaft. Die JSG Östringen, die SG Waibstadt, die SG Helmstadt/Neckarbischofsheim/Reichartshausen und die JSG Schwarzbachtal nahmen als Gäste daran teil. Östringen sicherte sich den Vizetitel, im Finale gab es gegen die beste Mannschaft des Wettbewerbs, die JSG Dühren/Hoffenheim I, beim 0:2 nichts zu holen.

Das C-Jugendfinale zwischen Dühren/Hoffenheim (weiß) und Östringen – Foto: Lörz

Guter Vierter wurde die SG Waibstadt, die vom 1. Vorsitzenden trainiert wird. "Die drei spielerisch besten Teams stehen vor uns", kannte Markus Stumpf die Klasse der Endspielteilnehmer sowie der JSG Steinsberg I, gegen die seine C-Jugend mit 2:4 im Spiel um den dritten Platz unterlag, an. Dennoch trauerte er dem Halbfinale gegen Dühren/Hoffenheim nach, "als wir beim Stand von 0:0 zwei Hundertprozentige haben liegenlassen." Der frühere Torjäger meinte weiter: "Uns fehlt leider einer, der vorne die Tore macht." Dafür stellte Waibstadt mit Aimee-Lou Kiermeier die beste Spielerin des C-Jugend-Wettbewerbs, die den Jungs zeigte, wie es geht. Bei den Bambinis und in der F-Jugend gab es keine Endplatzierungen, hier folgte eine gemeinsame Siegehrung. Dienstags bei den "Großen" überreichte Oberbürgermeister Marco Siesing die Siegerpokale an Steinsfurt, Hoffenheim sowie Dühren/Hoffenheim.

OB Marco Siesing überreicht die Pokale – Foto: Lörz