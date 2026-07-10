Jubiläumsspiel, Generalproben: So testen Hankofen, Schalding, Landshut

Und schon ist sie wieder vorbei die Vorbereitung: Am kommenden Donnerstag, den 16. Juli bestreitet die SpVgg Hankofen-Hailing zu Gast beim SV Erlbach das Eröffnungsspiel in der Bayernliga Süd. Zwei Tage später am Samstag gibt dann die SpVgg Landshut ihr Comeback in der Bayernliga und legt beim SV Kirchanschöring los. Der SV Schalding-Heining hat noch ein bisschen länger Zeit. Der SVS startet erst am Dienstag, den 21. Juli mit dem Gastauftritt beim Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim in die neue Saison. Warum der ungewöhnliche Auftakttermin? Die Rosenheimer sind in der ersten Runde des Bayerischen Totopokals (Auslosung am heutigen Freitagabend!) dabei. Die Partien finden am nächsten Wochenende statt, daher der Ligaauftakt erst am Dienstag. An diesem Wochenende überprüfen die drei niederbayerischen Bayernligisten letztmals ihre Form in Testspielen:
Zum Abschluss der Vorbereitung absolviert die SpVgg Hankofen-Hailing einen Doppeltest. Zunächst sind die "Dorfbuam" am Freitagabend zu Gast beim A-Klassisten DJK Leiblfing, am Sonntag folgt der Härtetest bei der SpVgg Landshut.
Zu Beginn des Wochenendes schauen die Hankofener zunächst in Leiblfing zum 75-jährigen Vereinsjubiläum vorbei. Cheftrainer Tobias Beck
dazu: "Das versteht sich von selbst, dass wir uns bei unseren Nachbarn sehen lassen, wir gehören schließlich zur Gemeinde Leiblfing. Wir freuen uns darauf, dass wir uns bei der DJK präsentieren können. Sportlich wollen wir uns vor allem in der Offensive Selbstvertrauen holen und einige Tore schießen. Das soll jetzt keineswegs respektlos klingen, aber alles andere wäre als Bayernligist gegen einen A-Klassisten auch nicht akzeptabel."
Keine 48 Stunden später trifft Hankofen dann auf der Anlage des TSV Bayerbach auf den Ligakonkurrenten SpVgg Landshut. "Danach werden wir wissen, wo wir stehen"
, ist sich Beck sicher. Mit Hinblick auf den Saisonauftakt am Donnerstag in Erlbach sagt der Coach: "Mal sehen, wer in welchem Spiel an diesem Wochenende wie viel Einsatzzeit bekommt. Das müssen wir schon ein wenig steuern, denn zu groß ist unser Kader nicht."
Damit spricht Beck an, was den Anhängern der "Dorfbuam" derzeit ein paar Sorgenfalten auf die Stirn treibt. "Viel passieren darf nicht"
, meint demnach der Übungsleiter vielsagend, zumal sich mit Fanoll Lutolli gerade eine weitere Offensivkraft Richtung Jahn Regensburg II verabschiedet hat
. Beck hofft deshalb noch "auf den ein oder anderen Neuzugang"
.
Sven Hodo und Fabian Hanula sind angeschlagen und werden wohl gegen Leiblfing und die "Spiele" nicht zum Einsatz kommen. Der Rest des Kaders steht zur Verfügung.
Samstag
Mit dem 4:1-Auswärtssieg vergangene Woche beim Nord-Bayernligisten Fortuna Regensburg hat der SVS ein Ausrufezeichen gesetzt. Demzufolge ist auch Coach Heiko Schwarz
mit der Entwicklung zufrieden: "In Regensburg haben wir bestätigen können, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir konnten sehr, sehr viele positive Dinge mitnehmen. Mit den ersten zwei Wochen waren wir, was die Testspielergebnisse betrifft, nicht zufrieden, aber es wird immer besser. Der Einsatz und der Wille im Training haben ohnehin von Anfang an gepasst. Jetzt geht`s Richtung Start und man merkt, dass in den Einheiten Feuer drin ist, die Jungs giftig sind. Klar, es geht langsam auch um die Stammplätze! Dieses gezeigte Engagement stimmt mich sehr optimistisch. Gegen die Österreicher aus Gurten erwarte ich ein sehr körperbetontes Spiel. Ich will Wettkampfhärte sehen!"
Das macht Hoffnung: Einen überzeugenden Auftritt legten die Schaldinger zuletzt beim 4:1-Sieg bei Fortuna Regensburg hin. – Foto: Simon Eiler
Weiterhin pausieren müssen die langzeitverletzten Simon Dorfner und Vincent Ketzer sowie Samuel Langen und Hannes Hobelsberger. Bei Maxi Moser ist die Hoffnung groß, dass er in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen kann. Sebastian Sommer befindet sich im Aufbautraining.
Weil der SVS eben erst mit einigen Tagen Verzögerung in die Saison startet, sind die Schaldinger im Moment gerade auf der Suche nach einem finalen Testspielgegner für kommenden Dienstag oder Mittwoch.
Sonntag
Benedikt Troffer gab zuletzt in Bogen sein Debüt im Trikot der SpVgg Hankofen. – Foto: Charly Becherer So., 12.07.2026, 16:00 Uhr
Wer sich am Mittwochabend das Testspiel der "Spiele" gegen den Bezirksligisten ATSV Kelheim am Hammerbach zu Gemüte geführt hat, dürfte sein Kommen nicht bereut haben: 5:5 (!) hieß es nach 90 äußerst kurzweiligen Minuten! Was war da denn los? "Wir haken es mal als kurioses Vorbereitungsspiel ab. Ich möchte das auch gar nicht zu hoch hängen. Dass die Defensivarbeit nicht zufriedenstellend war, das glaube ich versteht sich von selbst"
, meint Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier
, der sich am Sonntag in Bayerbach (Anpfiff 16 Uhr) gegen Hankofen wertvolle Erkenntnisse erhofft: "Wir freuen uns auf diesen Härtetest mit Derbycharakter. Anschließend gilt es dann, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen mit Hinblick auf den Saisonstart in Kirchanschöring."
Personell hat die "Spiele" derzeit kaum Sorgen. Einzig Johannes Böhm fällt im Moment aus. "Er musste sich einem kleinen Meniskus-Eingriff am Knie unterziehen, wird aber kommende Woche wahrscheinlich schon wieder ins Lauftraining einsteigen"
, informiert Maier.