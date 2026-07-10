Jubiläumsspiel, Generalproben: So testen Hankofen, Schalding, Landshut

Ordentlich Redebedarf hatte der Trainer-Staff der SpVgg Landshut nach dem kuriosen 5:5 gegen Bezirskligist Kelheim. Von links nach rechts: Cheftrainer Sebastian Maier und seine beiden Co-Trainer Johannes Maier und Kevin Engber. – Foto: Alfred Brumbauer

Und schon ist sie wieder vorbei die Vorbereitung: Am kommenden Donnerstag, den 16. Juli bestreitet die SpVgg Hankofen-Hailing zu Gast beim SV Erlbach das Eröffnungsspiel in der Bayernliga Süd. Zwei Tage später am Samstag gibt dann die SpVgg Landshut ihr Comeback in der Bayernliga und legt beim SV Kirchanschöring los. Der SV Schalding-Heining hat noch ein bisschen länger Zeit. Der SVS startet erst am Dienstag, den 21. Juli mit dem Gastauftritt beim Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim in die neue Saison. Warum der ungewöhnliche Auftakttermin? Die Rosenheimer sind in der ersten Runde des Bayerischen Totopokals (Auslosung am heutigen Freitagabend!) dabei. Die Partien finden am nächsten Wochenende statt, daher der Ligaauftakt erst am Dienstag. An diesem Wochenende überprüfen die drei niederbayerischen Bayernligisten letztmals ihre Form in Testspielen: