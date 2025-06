Jubiläumsspiel gegen Haching: Hundert Jahre FC Emmering groß gefeiert

Nicht nur auf hundert Jahre Vereinsgeschichte kann der FC Emmering zufrieden zurückblicken. Auch die drei Tage, an denen man das stolze Jubiläum rund ums Hölzstadion feierte, werden in guter Erinnerung bleiben. Höhepunkt war die Partie gegen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching.

Bereits die Vorfreunde war in Emmering groß. „Toll, dass die SpVgg, die im gleichen Jahr gegründet worden ist, bei uns zu Gast ist“, postete FCE-Jugendkoordinator Tommy Zimmerer in die Sozialen Netzwerke. Doch die beiden Klubs verbindet nicht nur das Gründungsjahr. Hachings Zweitvertretung hatte 2023/24 seine Heimspiele in Emmering ausgetragen und war am Ende in die Bayernliga aufgestiegen.

Kein Wunder, dass die Spielvereinigung schnell zusagte, als die Anfrage aus Emmering kam. „Das ist schon Ehrensache“, sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl vor dem Jubiläumsspiel zum Tagblatt. „Die Klubs haben sich in dieser Zeit schätzen gelernt“, so Schwabl weiter. Deswegen habe es sich auch von selbst verstanden, dass man für den Auftritt nichts verlange. „Bis auf die Brotzeit“, schloss Hachings Sportoberhaupt mit einem Augenzwinkern.