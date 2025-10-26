Jubiläumssieg! SG Sonnenhof Großaspach feiert 4:0 gegen Bahlingen

Der aktuelle Lauf der SG Sonnenhof Großaspach geht weiter. Zum Jubiläum von Pascal Reinhardt, welcher sein 100. Pflichtspiel als SG-Cheftrainer absolvierte, siegte der Dorfklub eindrucksvoll mit 4:0 vor heimischer Kulisse gegen den Bahlinger SC und springt dadurch auf den vierten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest.

Fabian Eisele hätte kurz darauf sogar noch erhöhen können, doch er scheiterte mit seinem Abschluss aus kurzer Distanz nach flacher Hereingabe von Pollex an der Glanztat von BSC-Keeper Luca Petzold (31.). Somit blieb es zunächst bei der knappen aber dennoch völlig verdienten 1:0-Pausenführung für den Dorfklub.

Doch bis es soweit war, wartete ein hartes Stück Arbeit auf die Hausherren. Bahlingen stand tief und lauerte auf Fehler der Aspacher im Pass- und Aufbauspiel. Die Gastgeber versuchten viel, kamen in der Anfangsphase aber noch zu keinen wirklich hochkarätigen Torraumszenen. Es dauerte bis zur 28. Spielminute, bis Michael Kleinschrodt den Torregen eröffnete: Einen Freistoß von Niklas Pollex aus dem rechten Halbfeld köpfte der Stürmer gekonnt zur 1:0-Führung in die Maschen.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Rot-Schwarzen dann aufs Gaspedal. Gerade einmal zwei Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff brachte Elias Rahn einen scharfen Ball in die Bahlinger Box. Am langen Pfosten lauerte Mert Tasdelen, der den Ball anschließend nur noch über die Linie drücken musste und damit auf 2:0 für Aspach erhöhte (47.).

Und nachdem Eisele innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal die Chance auf seinen Treffer hatte aber zunächst an Petzold (71.) und anschließend hauchdünn am Querbalken scheiterte (74.), war es wenige Minuten später dann endlich soweit. Marius Kunde hatte den Ball stark erobert und anschließend auf Eisele abgelegt, welcher per platziertem Flachschuss ins rechte untere Eck zum 3:0 sowie seinem 13. Saisontor einnetzte (88.).

Den Schlusspunkt eines rundum gelungenen Samstagnachmittags besorgte der eingewechselte Lukas Stoppel. Nach erneut starker Vorarbeit von Kunde stand Stoppel am kurzen Pfosten goldrichtig und besorgte mit seinem zweiten Saisontor gleichzeitig den 4:0-Endstand (90.). Damit knacken die Aspacher gleichzeitig auch die 40-Tore-Marke nach gerade einmal 14 Spielen und bescheren Max Reule sein erstes zu-Null-Spiel in der aktuellen Spielzeit.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag, den 01. November, empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann den 1. FSV Mainz 05 II zum Heimspiel. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.